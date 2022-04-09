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BA.2傳染力強 洛縣確診增23% 衛生局籲民眾防疫

洛杉磯訊

洛縣公共衛生局說，將在春季假期出遊的居民應遵循所有安全預防措施，避免新冠疫情再度爆發。儘管目前洛杉磯縣的新冠疫情傳播率很低，但衛生官員警告說，齋戒月、逾越節、復活節和春假的聚會，最終仍將導致更多病例和疫情爆發。

過去七天，平均每天的新病例增加到892例，比14天前那一周每天平均724例增加了23%。洛縣公衛局推測，過去七天病例會比前一周多，很大可能是有更高傳播率的BA.2子變體病例的增加所導致。

截至3月19日那一周，BA.2占測序樣本的47%。一個月前，即截至2月19日的那一周，BA.2僅占測序樣本的5%。洛杉磯縣的增長也反映了BA.2整體在美國和國際上的增長趨勢。

在全球範圍內，BA.2占測序病例的絕大部分。而在美國，CDC估計截至4月2日，BA.2已占了前一周測序樣本的 72%。

為防止疫情在工作場合中傳播和爆發，洛杉磯縣公共衛生局說雇主必須為所有室內工作的員工或會和他人在工作場合中接觸的員工，免費提供醫用級口罩和呼吸器（N95、KN95、KF94）。在仍需佩戴口罩的工作場所，雇主則需要為員工免費提供合身的醫用口罩。雇主還有義務為任何在工作時間以內有接觸到新冠病毒風險的員工提供免費檢測。

為了減少新冠病毒在工作場合中爆發的案例，雇主必須向公共衛生局禀報他們所負責的工作場所的任何COVID-19 病例群。病例群是指在工作場合中14天內出現的至少三個或以上確診的新冠病例。若發現有病例群，雇主或負責人應盡快向公共衛生局報告，並且不得遲於48小時，負責人可以撥打電話1-888-397-3993。

洛杉磯縣公共衛生局8日的數據顯示，共有16 例死亡病例和 1263新增病例。16例死亡病例中，1人年齡在30-49歲之間，年齡在50-64歲之間和65-79歲之間的各五人，而另外五人年齡在80歲或以上。在這16例死亡病例中，13 人有潛在的健康問題。迄今為止，洛杉磯縣的新冠病毒總死亡人數為3萬1770 人。

公共衛生局報告指出，洛杉磯縣現在的確診率為1.2%，目前有275名新冠患者住院。

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