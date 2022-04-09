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封城「網速不快 恐沒飯吃」 上海爹爭鴿食 美華人心酸

本報記者／洛杉磯報導
上海購物群裡15秒食品沒了，有海華感慨誰能想到有一天家裡網速不夠快，會喝不上牛奶吃不上飯。（讀者提供）
上海購物群裡15秒食品沒了，有海華感慨誰能想到有一天家裡網速不夠快，會喝不上牛奶吃不上飯。（讀者提供）

彈盡糧絕和鴿子搶糧，海外華人（海華）和上海家人對話令人鼻酸。上海封城導致部分居民每日食物成為緊缺物資，不少人在朋友圈發求助帖和飢餓帖。有上海父母竟然準備吃鴿糧，讓海外子女爆哭；還有海華本以為利用時差能幫助親朋搶菜，但奈何需求太瘋狂，買菜群裡的牛奶蔬菜15秒就被搶光。

來自上海的秦小姐最近和爸爸的對話令人心酸。爸爸說「不知道還要封閉幾天，不要擔心，家裡有蠻多鴿糧可以燒了吃」，還自嘲說要變成鴿爸爸了，「政府已經行動，物資快了，先把肚子填飽，但是現在沒油水，肚子裡都是蔬菜，水果也少。」

秦小姐說，爸爸養鴿子好多年了，鴿子是那種比賽的信鴿，一隻要上萬元人民幣，爸爸不捨得吃鴿子，只能和鴿子搶鴿糧，因為鴿糧也是玉米和小米做的。她爸爸說其他養鳥的朋友也準備吃鳥糧。這些老人也不會進群團購，買不到菜非常可憐，她下載了一個買菜軟件，這個軟件每天只有兩個時段可以搶菜，她想利用時差優勢幫爸爸搶菜，但是手速和網速都拚不過，手指一直戳手機，手指抽筋，手機都快戳出洞都搶不到。

以前朋友圈炫包包，現在炫買到的菜。（讀者提供）
以前朋友圈炫包包，現在炫買到的菜。（讀者提供）

也有人動手比較早，華人佳佳說，她1月和2月的時候就開始給爸媽買吃的，罐頭、餅乾、方便麵、真空包裝的肉食，都是成箱成箱的買。每周囑咐父母存藥、存白菜土豆洋蔥，現在終於有用了，可累死她了。

有華人因為之前完全沒有為父母準備，現在要每天從早到晚幫視力不好的父母盯著小區微信群，參加團購，有什麼買什麼。不是所有團購的都能取到貨，沒準因為什麼就取消了，且9日後就沒團購了。

而在朋友圈最近也出現很多炫菜和飢餓求助帖子，華人林小姐說，上海朋友圈現在都炫搶到的菜，以前都拚奢侈品，現在是拚每天吃的菜。還有人發求助帖，但很快就被刪除，她也試圖幫助上海的朋友搶菜，但是被朋友鄙視美國網速慢。朋友告訴她，現在群裡的物資15秒就閃沒，比雙十一還刺激。誰能想到有一天家裡網速不夠快，可能喝不上牛奶吃不上飯。

在上海的海歸留學生Jessica黃也憤怒了，她在朋友圈曬出花了59元搶到的蔬菜盲盒，她說，「這也是她在疫情期間唯一一次搶到的菜，她滿懷期待的等待，但收到的那一刻，卻是驚訝、失望、生氣和無語，五味雜陳。這個盲盒一半的重量來自巨大的蔥，小白菜有一大部分葉子都黃了，生菜和番茄也已經爛掉。她真的不明白，世界級一線城市是這樣的，2022年了，竟然在為吃的擔憂，這是在敘利亞嗎？」

還有人回到原始社會以物易物。華人Tina的上海同學告訴她，他們小區群有人做了表格，列出各家都有什麼東西，開始按需以物易物，或者乾脆打欠條找鄰居借米借菜。

一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）
一些上海的小區開始出現以物易物。（讀者提供）
彈盡糧絕搶鴿糧，海華和上海家人對話令人爆哭。（讀者提供）
彈盡糧絕搶鴿糧，海華和上海家人對話令人爆哭。（讀者提供）
搶了通宵也搶不到菜的人們。（讀者提供）
搶了通宵也搶不到菜的人們。（讀者提供）

華人 蔬菜 手機

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