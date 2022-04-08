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賭城疫情人為結束 華人比較緊張、仍戴口罩

記者張宏／拉斯維加斯報導
在賭城望出去，讓人有宛如疫情結束的既視感。（記者張宏／攝影）
在賭城望出去，讓人有宛如疫情結束的既視感。（記者張宏／攝影）

拉斯維加斯目前已幾乎看不到疫情踪影，不僅往來的人們不戴口罩，酒店也開放自助餐，好像疫情被人為結束。不過華人還是相對緊張，去哪裡都戴著口罩。

華人Peter林在拉斯維加斯開放後多次去當地賭場和酒店，他說，能明顯感覺當地在逐步放鬆，去年7月賭城開放的時候去，雖然人也很多，但戴口罩的人還是比較多。但是今年已基本沒人戴口罩，無論是室外街道上，還是室內，只有零星一些亞裔面孔戴口罩。酒店也沒有去年緊張，去年酒店除了大堂隨處可見乾洗手，房間內也會有消毒紙巾或乾洗手提供，但是今年房間內已基本不提供疫情消毒的相關物品。

他說，現在賭城的餐廳和酒店自助餐都已開放，大家進出自如。如果說有什麼和以前不一樣，那最明顯的是食物貴了，品質差了。他在酒店自助餐廳吃早餐，一個人就要40元，且食物種類少，口感也不新鮮，水果感覺是凍了好久的，這樣花掉40元感覺很不值得，以往40元都能吃到很豐盛的自助午餐了。

在賭桌前，人們也不戴口罩。（記者張宏／攝影）
在賭桌前，人們也不戴口罩。（記者張宏／攝影）

華人金小姐近日去賭城參加電音活動。她說，賭城一點看不到疫情陰影，各種演出活動都恢復了，看著上萬人聚集在一起，且不戴口罩還是有點怕怕。雖然活動在室外舉辦，且入場時有查看疫苗卡，但是因為擔心感染，還是全程戴了口罩，但因為熱且時間長，還一度差點窒息。她也想和其他人一樣摘掉口罩自由隨著音樂起舞，但是還是惜命，回家後還狂喝維他命C，就是不想被感染。

也有華人入鄉隨俗，在賭城摘下口罩自由呼吸，華人Selina表示，賭城多次舉辦反對戴口罩的遊行活動，解封後大家早早就摘下口罩。她在洛杉磯華人區室外還看到很多人戴口罩，但是在賭城置身其中，讓人有一種疫情結束的既視感，這種感覺讓她放鬆，好久沒有自由呼吸了。

在賭城生活的華人顧小姐表示，因為大家都打過疫苗，且政府政策是不用戴口罩了，所以他們工作的時候都不戴口罩，只是去人多的地方還是會戴一下。但基本上除了華人，大家都不戴。只有Uber司機這些特定的服務行業人員，還是規定要戴口罩的。

口罩 華人 賭城

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