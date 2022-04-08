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洛縣增據點 篩檢後立即治療 提供遠距醫療服務

編譯組／綜合報導
「篩檢後立即治療」服務據點增加，並提供遠距醫療。（洛縣公共衛生局）
「篩檢後立即治療」服務據點增加，並提供遠距醫療。（洛縣公共衛生局）

針對新冠疫情，洛杉磯縣公共衛生局提出兩項新措施：第一是「篩檢後立即治療」（Test to Treat）的服務據點將大增，方便民眾到場篩檢後，如果呈現陽性反應，馬上就可接受兩種口服藥物治療，避免惡化成重症。

第二是將增加遠距醫療服務（telehealth service），在上午8時至晚間8時30分之間撥打專線833-540-0473，就可諮詢，如果判斷需要治療，民眾可以前往附近的「篩檢後立即治療」據點取藥，或由專人將藥品送至家中。

實體的「篩檢後立即治療」據點，將由原本聯邦所設的20家CVS Minute Clinics與11家Walgreens藥房，增加至洛縣58個處所、26個DHS-Fulgent篩檢站，與洛縣公衛局在聖塔克利塔（Santa Clarita）、東洛杉磯、南洛杉磯等地的疫苗接種站。

「篩檢後立即治療」的用意即在，民眾察覺狀況不對時，只要去做篩檢，得知患病後，馬上就能獲得已獲聯邦核准的口服藥治療，以避免輕症演變成重症。詳細的據點可上網查詢，http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）強調，增「篩檢後立即治療」服務據點與遠距醫療服務，希望民眾能在症狀出現五天之內獲得治療，避免演化成重症、甚至導致死亡，遠距醫療服務對醫療服務不夠方便的地區格外有意義。

篩檢 洛縣 洛杉磯

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