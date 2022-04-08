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警殺非裔不起訴 罷免賈斯康聲量再升

編譯組╱綜合報導
沙德林（右）與麥珂（左）2016年遭英格伍市警察槍殺。（NBC）
沙德林（右）與麥珂（左）2016年遭英格伍市警察槍殺。（NBC）

因為主張減少嚴刑峻罰、面臨二次罷免的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）6日再度面臨危機臨界點。檢察長辦公室發布聲明，表示不會對兩件警察槍殺民眾的案件進行刑事起訴，此決定恐將引發「倒賈」聲量再度高漲。

兩案的三名死者都是非洲裔，涉案六名警員都是白人。案發後兩案都曾有過大規模群眾街頭抗議。

第一起共有五名員警涉入，2016年發生在洛杉磯國際機場附近的英格伍市（Inglewood），死者為32歲的沙德林（Marquintan Sandlin）與31歲的麥珂（Kisha Michael），沙德林有四個女兒，麥珂有三個孩子。英格伍市府先前已經決定賠償兩人的家屬860萬元。

第二起發生在華人眾多的巴沙迪那市（Pasadena），死者為32歲的麥克連（Anthony McClain），開槍者為警員Edwin Dumaguindin。巴沙迪那市府先前已經以750萬元與麥克連之妻和解，兩人共有三個小孩。

兩案的死者都是黑人，第二案又剛好碰到佛洛伊德事件（George Floyd），因此引發針對黑人不當執法的大規模抗議。巴沙迪那一案還引起民權律師克魯普（Benjamin Crump）的高度關切，聲稱正因為警察的不當對待，導致麥克連遭槍擊後大量失血，送醫後不治。

第一案的五名警察雖被開除，但事後聯名控告市府歧視白人，分別為Sean Reidy、Richard Parcella、Michael Jaen、Andrew Cohen與Jason Cantrell，當時在場的兩名拉丁裔警佐主管則未被開除。巴沙迪那市的Edwin Dumaguindin仍有警職。

回到2016年2月間的英格伍市街頭，沙德林與麥珂同坐一車，沙德林坐在駕駛座，麥珂坐在副駕駛座。兩人半夜3時無故將車停在Manchester Boulevard與Inglewood Avenue路口，因此引發警方到場關切。

因為無法確定兩人是睡著了還是失去意識，警員供稱花了40分鐘，窮盡各種方式，閃燈、警笛、推車都無法喚醒兩人。當時兩人的車輛已經被警車包夾，但據稱沙德林突然醒來，前後衝撞警車與後方的警用BearCat裝甲車。因為麥珂膝上有槍，沙德林似乎之後還想伸手取槍，因此員警最後開槍射擊沙德林。稍後甦醒的麥珂據稱意圖拿槍，也被員警射殺。

法醫事後驗屍發現，兩人酒精濃度皆超出安全駕駛範圍，沙德林血液濃度0.13%、沒有藥物反應，麥珂血液濃度0.185%，並發現帶有甲基苯丙胺（methamphetamine）。雖然甲基苯丙胺一般稱為「冰毒」，但也可以用於治療精神疾病與肥胖症，因此法醫無法判定是吸毒或使用處方藥。

2020年8月發生在巴沙迪那街頭的麥克連案，起因是他所駕車輛沒有車牌，因此警員Edwin Dumaguindin要求麥克連下車，但麥克連不但逃跑，而且途中據稱一度往腰部掏物。當麥克連回頭時，警員認為他打算開槍，因此先開槍射擊，最後導致麥克連送醫不治。事後雖然在事發現場發現，帶有麥克連DNA的手槍，但位置卻在他被槍擊處的街道對面。

宣布不起訴決定後，檢察長賈斯康6日晚間發聲明強調，檢方已通知三位死者的家屬，檢方因為證據不足無法起訴員警的消息，「雖然我們理解家屬的傷痛，也知道此事可能引發輿論不滿」，但他強調，「起訴的證據門檻相當高，不起訴不代表事件本身沒有疑點。」

不過，洛杉磯時報引述倡議人士的說法指出：賈斯康先前擔任舊金山檢察長的八年間，就未曾起訴過任何疑似執法過當的員警；儘管賈斯康在就任洛杉磯檢察長前，承諾會慎重處理不當執法案件，但「賈斯康在舊金山做不到的事，在洛杉磯沒理由就能辦成」。此一不起訴決定，恐將引發另一波反賈輿論。

2020年遭巴沙迪那市警員槍殺的麥克連。（KCAL）
2020年遭巴沙迪那市警員槍殺的麥克連。（KCAL）
沙德林與麥珂的座車被警車團團包圍，圖為兩人與五名警察的位置示意圖。（NBC）
沙德林與麥珂的座車被警車團團包圍，圖為兩人與五名警察的位置示意圖。（NBC）

洛杉磯國際機場 警察 舊金山

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