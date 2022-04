華人上班族馮國銳 樂當臨演陪襯明星

馮國銳(左)拍攝影片加勒比海盜3時與主演周潤發(右)合影。(馮國銳提供)

好萊塢電影 中,觀眾可以看到華人影星如李小龍、成龍、李連杰、周潤發等主要角色,不過也有一些華人做小角色,成為大明星的「綠葉」陪襯。南加華人馮國銳就在多部好萊塢影片中飾演小角色,已經有十餘年,曾替多位大明星配過戲,雖自稱默默無聞可樂此不疲。

馮國銳飾演的一個角色。(馮國銳提供)

樂做小角色 好萊塢優遊近20年

熟悉馮國銳的社區人士說,馮國銳有令人難以忘記的面孔和獨特氣質。他從18年前開始進入主流演藝界,迄今在很多大明星包括湯姆漢克斯、成龍、李連杰、周潤發等主演的好萊塢電影中,擔任過群演(臨時演員),他說就是為大明星做「人肉背景」。他在「加勒比海盜」中扮演海盜,也曾在其它影片中出演過偵探、打手、警察、武裝士兵。雖然僅是些小角色,甚至連一句台詞都沒有,他依然很喜歡。他實際工作是在一家拉汶市生物製藥公司實驗室工作。他說,在公司每周工作四天,所以才有業餘時間從事電影及電視演出。

馮國銳飾演的一個角色。(馮國銳提供)

馮國銳參演的主要影片有:借刀殺人(Collateral,湯姆克魯斯主演)、尖峰時刻 (Rush Hour,成龍主演)、幸福終點站 (The Terminal,湯姆漢克斯主演)、龍潭虎穴(Cradle 2 the Grave,李連杰主演 )、加勒比海盜3(Pirates of the Caribbean3,周潤發主演)等。還出演過部分電視作品及拍攝廣告。他說,他並非總是做群演,也做過一些影片主演,如曾在USC學生電影作品中擔任主要角色,而且是那種始終有台詞的主演。

馮國銳飾演的一個角色。(馮國銳提供)

偶然做演員 人生豐富多彩

談及如何進入業餘演出領域,馮國銳表示是很偶然的機會。18年前,他陪兒子去拍攝廣告。當時廣告中需要一對父子角色,若導演再去找一位父親演員,恐怕還要耽誤時間拍攝,因此在看到他與兒子一起,正可以出演父子倆,就這樣他有了第一次演出機會。然後他又參加電視脫口秀演出,進而從事好萊塢電影業餘演員,如今近20年。

馮國銳飾演的一個角色。(馮國銳提供)

2019年他還參演電影「空中大灌籃2」(Space Jam2 ),演出期間與美國NBA籃球明星詹姆斯(LeBron James)相遇,期中約有六周時間。他自認很幸運,因為很多球迷都沒有這樣的機會。提及人生有很多偶然,但他抓住了機會,讓他的經歷更豐富多彩、更加充實有趣,也改變了他的人生。

至於演出收入,馮國銳說,演出最低收入時拍過小製作一天只有50元,也拍過廣告擔任主演報酬6000多元;擔任臨時演員一天報酬則是500元左右,在餐飲、超時及化妝方面都有補貼。他已經加入演員工會十餘年。規定也很嚴格,一旦拒絕演出,就會被代理機構或選角公司列入黑名單,可能今後再也沒有出演機會。在片場可以見到大明星和各種有趣的人、場面,有空可以大家一起聊天。提供的餐食都是很好的。不過這種收入及保險不是固定的,所以才一直在製藥廠工作。

難民出身 央視網絡春晚展歌喉

馮國銳是越南華僑,早年為了躲避戰亂,15歲從越南偷渡到泰國,在當地難民營生活近一年後,被人道主義團體安排到美國,自16至21歲,在美國養父母家生活。他與後來結婚的太太在越南時就認識,太太是他一個好朋友的妹妹。後來太太一家也到了美國,再次相遇,更感到親切,也有深深親情。太太對他從事業餘演出也很支持。

馮國銳2019年到北京參加網路春晚時留影。(馮國銳提供)

馮國銳很喜歡歌唱,三年前他太太看到舊金山有一個社區歌唱大賽,就替他報名,他第一次參賽就進入十強,受邀參加中國北京 2019年央視網絡春晚演出。主辦者負責海外參與者兩晚酒店住宿和餐費,其餘自己自理。

馮國銳在北京總計停留三天,用粵語演唱了「上海灘」。他笑說,乘飛機從洛杉磯到北京十餘個小時,就為了唱一首自己喜歡的三分鐘歌曲。這也是他平生第一次到北京,停留時間很短,曾到天安門廣場、探訪毛澤東紀念堂、品嘗北京小吃,感覺北京很美,中國很威風。