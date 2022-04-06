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勤健身 七旬華婦成功抗癌 「身體比患癌之前還好」

記者啟鉻／洛杉磯報導
年逾七旬長者付麗罹癌康復，堅持力量鍛鍊。（記者啟鉻／攝影）
年逾七旬長者付麗罹癌康復，堅持力量鍛鍊。（記者啟鉻／攝影）

醫師時常鼓勵長者要注重身體鍛鍊，強化防病治病體力。南加州年逾七旬女性長者付麗，平時喜歡健身，愛好廣泛，年屆70歲開始學習衝浪運動。她於2020年11月被確診罹患乳癌，經過手術、化療，至今一年有餘。醫生說她身體恢復之快，與她平時注意健身有關。現在付麗除了日常服藥作定期例行檢查外，生活已基本恢復正常。她表示，平時堅持健身，有好的心態，為抗癌增強信心。

付麗行動敏捷，還在自家院內空地做滑板運動，完全不像曾罹患癌症，正在恢復中的長者。雖已年逾七旬，但她每天鍛鍊身體，雷打不動。雖然她在罹癌期間經過化療導致頭髮掉光，現在頭髮都已經長回復原，但不知是否與化療有關，長出的頭髮呈捲曲狀。她輕鬆地說，經過化療的病人重新長出頭髮後，多是如此，沒有什麼奇怪的。

付麗說，2020年11月間她被確診罹患乳腺癌。她原來的醫療網保險計畫無法自由選擇醫院，她為了到希望城（City of Hope）專業治療癌症的醫療單位治療，將保險計畫更改為PPO。開始治療後，經過手術、化療，期間還經歷頭髮掉光、手臂疼痛無法抬起來的情況。每個月醫療費用自付額近500元，對她來說還可以承受。由於平時注意健身，雖然治療中有諸多副作用，但因身體好，感覺不大明顯。即使在治療中，她也不忘健身，連希望城醫師們對她年逾七旬，並經過手術和化療，但身體恢復之快，都讚嘆不已。

付麗出院後，按照醫囑，每天服抗癌藥，每三個月到醫院複查，每半年注射一次防骨質疏鬆的藥物，這種情況要持續五年。她說，她倒覺得現在身體幾近康復，且要比患癌之前還好，生活已基本恢復正常。她認為是她平時注意健身運動，才讓她抗癌更有信心。

年逾七旬長者付麗罹癌康復，做滑板運動健身。（記者啟鉻／攝影）
年逾七旬長者付麗罹癌康復，做滑板運動健身。（記者啟鉻／攝影）

付麗1948年出生，來自中國南方城市，1980年代移民美國。她在少年時就喜歡運動，曾在地區速度滑冰賽中獲得同年齡組冠軍。她喜歡嘗試各種運動，愛好廣泛，比如乒乓球、滑板、滑冰、滑雪、划水衝浪、登山、游泳。為了健身，她在家裡購置拉力器、跑步機、乒乓球台等健身器械。她常說，健身不僅讓自己更健康，也有良好心態，所以在罹癌後，才能處之泰然，配合治療，很快恢復健康。

在付麗罹患乳癌治療期間，也正是南加新冠肺炎疫情發生之際。她對於疫情生活表現坦然，認為居家避疫對她的心態沒有太多負面影響。因為她本來就喜歡獨處健身，每天運動、料理菜園草坪，活動占據了每天大部分時間，這種生活她已習以為常了。

年逾七旬長者付麗罹癌康復，堅持鍛鍊臂力。（記者啟鉻／攝影）
年逾七旬長者付麗罹癌康復，堅持鍛鍊臂力。（記者啟鉻／攝影）
年逾七旬的長者付麗罹癌康復，健身不輟。（記者啟鉻／攝影）
年逾七旬的長者付麗罹癌康復，健身不輟。（記者啟鉻／攝影）

健身 手術 癌症

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