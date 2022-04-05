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物價漲 南加華資超市逆勢新張 「現金折價券」重出江湖

記者邵敏／洛杉磯報導
阿市香港好運來生活超市店面不大，但整齊乾淨、物品擺放很有秩序。（記者邵敏／攝影）
阿市香港好運來生活超市店面不大，但整齊乾淨、物品擺放很有秩序。（記者邵敏／攝影）

華人聚集區的天普市和阿罕布拉市，最近有兩家華資新超市在逆勢中開業，給消費者更多選擇，也給其他超市業者對手帶來競爭壓力，已開始有附近的同行華資業者，向顧客發出了「久違」的現金折價券，這是疫情發生兩年多以來罕見的市場變化。

進入後疫情時代，面臨各種成本高漲的大環境，南加有些超市經營不善2JO無奈關閉，也有超市逆勢開張，如何能在複雜的經濟環境下生存，對於業者是大考驗。地理位置、價格優勢、裝修環境、經營特色等，各方面都需要慎重考量。

位於天普市（Temple City）羅斯密大道（Rosemead Blvd）與Longden街交口的「華星超市」，目前正準備開業。知情人士表示，這家室內場地和停車場都非常大的新超市，原址在疫情期間前後已幾度易手，前後幾家老美和老墨超市關了開、開了又關。

華星超市負責人說，選在這裡開一家全新的華人超市，「因為我們一直在選址，綜合各方面因素，判斷這個地理位置比較合適。我們公司以前主要做批發供貨，這是經營的第一家超市，雖然附近已有多家華人超市，競爭肯定存在，但每家超市都會有自己固定的顧客群，擁有各自特色，就像一些地方，一個街口三四家超市，也都能各自生存得不錯。」

位於天普市Rosemead Blvd的華星超市目前正準備開業。（記者邵敏／攝影）
位於天普市Rosemead Blvd的華星超市目前正準備開業。（記者邵敏／攝影）
香港好運來生活超市位於阿市緬因街（Main Street），去年開業。（記者邵敏...
香港好運來生活超市位於阿市緬因街（Main Street），去年開業。（記者邵敏／攝影）

阿罕布拉市（Alhambra）的「香港好運來生活超市」，位於緬因街（Main Street），相對該市其他一些經營多年的華人超市，去年開業的這家超市算比較新。店面雖不大，但整齊乾淨、物品擺放很有秩序。

日前周間的中午，超市內顧客三三兩兩不算多，買菜的阿市居民李阿姨說，經常光顧這家店，去年開張時，覺得這裡東西比較貴，「但近幾個月其他超市價格飛漲，這家反倒保持原來價位，因此相對來說，在價格上反而有了競爭優勢。」

李阿姨稱讚當天的冬瓜新鮮又便宜，「一磅才六毛多，其他超市的冬瓜都要一元以上，我今天特意過來多買一些冰凍著，可以吃好長時間。」年近60歲的李阿姨並不住在附近，她每次都選擇坐公車去超市，「現在油價太貴，專門開一趟車去買菜，太不划算。」

住在超市附近的王太太則步行前來，她當天看中的是一磅68分錢的萵筍，「其他超市的萵筍都要一元以上，這家今天最便宜。 」王太太說，但這家超市有些東西也會比其他華人超市貴些，但離家近，購物方便，因此成為她的第一選擇，「如果去遠的超市買菜，現在油價這麼貴反而不划算，華人超市我基本上就來這裡。」

第一次來這家超市購物的張先生認為，「商品價格與其他華人超市相比，沒有發現太大區別，不過有一些特別的零食小吃，在其他超市沒見過，可以嚐嚐鮮。」

一名業內人士指出，這裡此前是另外一家華資超市，但後來關閉。

3月29日中午，阿市香港好運來生活超市顧客不多。（記者邵敏／攝影）
3月29日中午，阿市香港好運來生活超市顧客不多。（記者邵敏／攝影）

華人超市 疫情 天普

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