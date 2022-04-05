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抗通膨 買菜先看廣告、貨比三家

記者邵敏／阿罕布拉市報導
精打細算的人們貨比三家，盡量挑選性價比高的商品。（記者邵敏／攝影）
精打細算的人們貨比三家，盡量挑選性價比高的商品。（記者邵敏／攝影）

物價飛漲，超市買菜已成為人們日常生活中的大支出，精打細算的華人因此貨比三家，盡量挑選性價比高的超市，不少人出門前會先查看當世界日報上刊登的各家超市特價商品，有目的性前往購買，這樣每月也可節省一筆不小的開銷。

對於物價上漲速度，阿罕布拉市（Alhambra）居民郭先生感慨萬千。他說，現在無論哪家超市都是翻倍漲價，特別是雞蛋蔬菜，「就連超市收銀員都對每天價格調整表示驚訝，我結帳時，收銀員還納悶，怎麼今天雞蛋又漲價了，昨天才剛漲過。現在去超市最大的感受，沒買什麼東西就要花費一兩百，疫情前一百元可裝滿整個購物車。」

郭先生最喜歡去阿市的一家超市買菜，他認為，這家超市商品齊全，雖然也在漲價，但相比其他超市，價格還是便宜些。 「對我來說，某些超市不會去，因為貴得離譜，年輕人去比較多，他們不大在乎價格差別。」郭先生說，「買菜一定要看老人去哪裡，哪裡就便宜，因為他們一直在比價。」

細心的郭先生指出，同一天這家超市的白菜一磅是0.69元，另一家超市是0.89元，「雖然兩家超市只差兩毛錢，但百分比相距20%多，這個差距其實很大。」他同時表示，這家超市雖價格相對便宜，但擺放貨物有點亂，「購物環境不是很好，年輕人可能就不喜歡。」

阿市居民Vida也對這家超市情有獨鍾，「價格實惠，物品選擇多，蔬菜、豬肉都比其他地方新鮮。」對於洋人超市，Vida除了選擇好市多（Costco）之外，特別推薦一家小眾超市Aldi，「東西雖然沒有大型超市齊全，選擇性也不多，但這家超市只選取性價比高的商品上架，即幫顧客省錢，又能節約購物時間。」

正在買菜的李阿姨則認為，每家超市都有自己的特色，她出門買菜前會先看一下各家超市，在世界日報廣告當日的折扣情況，貨比三家就不會吃虧，哪家便宜就去哪家買，這樣每月的生活開支就會節約不少。

物價飛漲，超市買菜已成為人們日常生活中的大支出。（記者邵敏／攝影）
物價飛漲，超市買菜已成為人們日常生活中的大支出。（記者邵敏／攝影）
不少人出門前會先查看當日各家超市的特價商品，有目的性前往購買。（記者邵敏／攝影）
不少人出門前會先查看當日各家超市的特價商品，有目的性前往購買。（記者邵敏／攝影）

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