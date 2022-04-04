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長春執行5天清零攻堅 民眾反應冷淡：跟病毒商量了？

影城人潮擁擠 很少人戴口罩 與華人社區成強烈對比

記者邵敏／洛杉磯報導
好萊塢環球影城人頭攢動，除少數華人戴口罩，大部分遊客都沒有任何防範措施。（記者邵敏／攝影）
好萊塢環球影城人頭攢動，除少數華人戴口罩，大部分遊客都沒有任何防範措施。（記者邵敏／攝影）

自從洛杉磯縣取消口罩令以來，很多人已摘下口罩，彷彿身邊再無新冠病毒的存在，但大部分華人依然選擇在公共場合佩戴口罩保護自己。 4月3日同樣在洛杉磯縣，好萊塢環球影城（Universal Studios Hollywood）人流擁擠，但很少看到有人戴口罩；而20哩之外的艾爾蒙地市（El Monte），華人排起近千部車輛的長隊，等待發放口罩等防疫物資。

幫幫忙基金會（Simply Help Foundation）3日在艾爾蒙地市，免費發放包括口罩在內的眾多防疫用品，開車前來領取的民眾一早就排起幾百米長龍，車隊一直延伸到幾條馬路之外的高速公路口。

據幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛介紹，當天發放的每個禮包內有100個普通口罩、40個KN95口罩，以及洗手液、消毒紙巾、消毒噴劑等防疫物資，另外還有一些食品。活動原先準備從上午11時開始，但當天10時左右排隊等候的車流已非常多，因此選擇提前發放。

領取防疫物資的民眾以華人為主。鮑潘曉黛認為，美國疫情雖有好轉，但亞洲疫情仍很嚴峻，在美亞裔關心亞洲，同時意識到疫情不會很快結束，「雖然現在美國主流社會大部分人都不戴口罩了，但亞裔還是會繼續使用口罩等，保護自身安全。」

艾爾蒙地市的幾位老奶奶結伴而來，她們說，「我們老年人一直是新冠病毒攻擊的弱勢群體，現在大部分人都不戴口罩，這對我們來說很危險，我們更要保護好自己，在任何場合都要戴好口罩，今天的活動發放這麼多防疫物品，對我們老人幫助確實很大。」

艾爾蒙地居民吳先生當天也開車前來領取防疫物資。他認為，美國疫情雖有緩解，但未來仍存在眾多不確定變數，「新的變種病毒不斷出現，誰知道接下來會怎麼樣，多存一些防疫物資總是有幫助，雖然老美都已摘下口罩，但我相信大部分華人會堅持戴口罩。」

同日20哩之外的好萊塢環球影城人頭攢動，正值周末、很多學校放春假，摩肩接踵的人們排著長隊參觀景點，隊伍之間沒有安全距離，除了極少數華人遊客仍戴口罩，大部分遊客看上去都沒有任何防範措施。

當天帶著孩子在環球影城遊玩的張先生感慨道，「或許是老美真的天性不喜歡戴口罩，一旦解除口罩令，他們就迫不及待地全都摘了，也或許是他們並不把新冠病毒放在心上，早就坦然接受與病毒零距離共存，相比來說我們華人還是比較保守。」

好萊塢環球影城遊客眾多，已很少看到戴口罩之人。（記者邵敏／攝影）
好萊塢環球影城遊客眾多，已很少看到戴口罩之人。（記者邵敏／攝影）

口罩 防疫 華人

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