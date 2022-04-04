物價漲 近千華人開車排隊領免費物資
南加地區物價高漲，包括直接關係民生的油價、食品價格都在成倍上漲，民眾直呼吃不消。如何節約日常開銷，不少低收入家庭表示，領取免費食物可暫時幫助度過困境；也有華人坦言，能省錢就會盡量想方設法省一些。幫幫忙基金會4月3日，在位於艾爾蒙地市的洛杉磯華僑文教中心停車場免費發放防疫物資和食物，當天近千輛車排起長龍，場面甚是壯觀。
艾爾蒙地市居民吳先生一早就來排隊，他對記者抱怨道，「前所未有的通貨膨脹，導致現在百姓手裡的錢越來越不值錢了。」吳先生是網約車Uber司機，他說妻子身體不好，家中尚有老人需要撫養，「我們家經濟困難，全家只有我一人工作，現在油價非常貴，做Uber司機的成本也很高，30年前美國油價一加侖0.99元，如今已上漲五、六倍，以前漢堡一元一個，現在五、六元才能買一個，這樣的物價實在吃不消。」
吳先生表示，能夠領取基金會發放的免費物資，確實能幫助像他這樣的家庭，「能省就省，我們這些靠自己辛勤掙錢的人最辛苦。」
當天活動有50多名義工在現場準備、發放物資，民眾無需下車，義工將物資放在汽車後備箱中，活動井然有序。前來的大多是華裔，也有少數其他族裔，無需身分證明和家庭低收入證明，只要來到現場排隊就可領。
幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛介紹，這次主要發放防疫物資，食物不多，提供食品的廠商表示最近物資十分緊張，大部分貨物都卡在當地港口，無法正常運輸到目的地。鮑潘曉黛說，「現在通貨膨脹太厲害了，影響到每一個人的生活，雖然此次送的食品不多，但也盡一份自己的心意幫助大家。」
艾爾蒙地市的梅女士在隊伍中說，「現在去超市買菜實在太貴，一百元根本買不到什麼，我的工資收入只是象徵性地漲了一點，但市場上的物價卻上漲三、四成，什麼東西都很貴。」在工廠工作的梅女士表示，面對高漲物價，自己的經濟壓力很大，「家中有老人需要照料，他們都沒有工作，只有我一人掙錢，免費發放的食品、物資讓我們受惠，我的工資收入就這麼一點，壓力確實大。」
當天饅頭基金會（Care Mission USA）的十多名志願者前來幫忙。基金會總務藍祖琳（Catherine Lan）說，「青年組小饅頭成員都是各校學生，今天這個活動非常有意義，低收入家庭日常開銷負擔沉重，希望這些免費物資能幫助他們。」
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