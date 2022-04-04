物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

雖然人員眾多，但活動井然有序，前來領取的大部分都是華裔。（記者邵敏／攝影）

南加地區物價高漲，包括直接關係民生的油價 、食品價格都在成倍上漲，民眾直呼吃不消。如何節約日常開銷，不少低收入 家庭表示，領取免費食物可暫時幫助度過困境；也有華人坦言，能省錢就會盡量想方設法省一些。幫幫忙基金會4月3日，在位於艾爾蒙地 市的洛杉磯華僑文教中心停車場免費發放防疫物資和食物，當天近千輛車排起長龍，場面甚是壯觀。

幫幫忙基金會4月3日在艾爾蒙地市，免費發放包括口罩在內的眾多防疫用品，與少數食品。（記者邵敏／攝影）

艾爾蒙地市居民吳先生一早就來排隊，他對記者抱怨道，「前所未有的通貨膨脹，導致現在百姓手裡的錢越來越不值錢了。」吳先生是網約車Uber司機，他說妻子身體不好，家中尚有老人需要撫養，「我們家經濟困難，全家只有我一人工作，現在油價非常貴，做Uber司機的成本也很高，30年前美國油價一加侖0.99元，如今已上漲五、六倍，以前漢堡一元一個，現在五、六元才能買一個，這樣的物價實在吃不消。」

吳先生表示，能夠領取基金會發放的免費物資，確實能幫助像他這樣的家庭，「能省就省，我們這些靠自己辛勤掙錢的人最辛苦。」

活動當天，900多輛車排起長龍，前來領取免費物資。（記者邵敏／攝影）

當天活動有50多名義工在現場幫助準備、發放物資。（記者邵敏／攝影）

當天活動有50多名義工在現場準備、發放物資，民眾無需下車，義工將物資放在汽車後備箱中，活動井然有序。前來的大多是華裔，也有少數其他族裔，無需身分證明和家庭低收入證明，只要來到現場排隊就可領。

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛介紹，這次主要發放防疫物資，食物不多，提供食品的廠商表示最近物資十分緊張，大部分貨物都卡在當地港口，無法正常運輸到目的地。鮑潘曉黛說，「現在通貨膨脹太厲害了，影響到每一個人的生活，雖然此次送的食品不多，但也盡一份自己的心意幫助大家。」

幫幫忙基金會4月3日，在艾爾蒙地市免費發放防疫物資、食物。（記者邵敏／攝影）

艾爾蒙地市的梅女士在隊伍中說，「現在去超市買菜實在太貴，一百元根本買不到什麼，我的工資收入只是象徵性地漲了一點，但市場上的物價卻上漲三、四成，什麼東西都很貴。」在工廠工作的梅女士表示，面對高漲物價，自己的經濟壓力很大，「家中有老人需要照料，他們都沒有工作，只有我一人掙錢，免費發放的食品、物資讓我們受惠，我的工資收入就這麼一點，壓力確實大。」

民眾無需下車，義工主動將物資放在汽車後備箱中。（記者邵敏／攝影）

當天饅頭基金會（Care Mission USA）的十多名志願者前來幫忙。基金會總務藍祖琳（Catherine Lan）說，「青年組小饅頭成員都是各校學生，今天這個活動非常有意義，低收入家庭日常開銷負擔沉重，希望這些免費物資能幫助他們。」