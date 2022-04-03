賈斯康綁住檢察官 罪犯樂逍遙

洛杉磯縣地檢署助理檢察長傑森．拉斯汀（Jason Lustig）指出，賈斯康上任短短一年多，整個洛縣犯罪率暴增。（檔案照）

多年來，人們對洛杉磯 的擔心幾乎只有交通，抱怨尖峰時刻大塞車。但現在民眾抱怨遊民、治安、當街搶劫、入室盜竊、槍枝和命案、毒品泛濫等等，民眾對社區安全膽戰心驚，白天出門要找伴，晚上回家擔心被跟蹤，如此巨變，到底因爲什麽？

洛杉磯縣地檢署助理檢察長傑森．拉斯汀（Jason Lustig，Assistant Head Deputy District Attorney）表示，賈斯康上任短短一年多，整個洛縣犯罪率上升明顯增加，小到入室盜竊、砸車偷車，大到跟蹤搶劫、槍枝犯罪等等層出不窮，而因爲賈斯康偏向罪犯的新規定，完全綁住檢察官 們手脚，洛杉磯地區公共治安陷入犯罪囂張、百姓害怕、警檢無為可作的怪現象。

洛縣警局2020／2021年度安全報告哀鴻遍野，洛杉磯縣88個城市和縣屬地（unincorporated area）治安一片紅燈，包括不少華人聚居城市和地區在内，入室盜竊、當街搶劫、武力攻擊和偷車犯罪直線上升，部分城市暴力犯罪 率比上年同期增加三到四倍。包括喜瑞都、天普市、核桃市、鑽石吧等傳統治安優良城市，犯罪暴增數字驚人；工業市、拉朋地、巴沙迪那、羅斯密、聖迪瑪斯、南艾爾蒙地等華人聚居城市和地區，大部分的暴力犯罪和財產犯罪率均呈雙位數暴增。

拉斯汀解釋，以前的政策是法庭對刑案嫌犯設立保釋金，或重大刑案犯罪關押不能保釋。但賈斯康的新政策則是任何人在候審期間都不需要繳納保釋金，一年多來洛杉磯地區的重複犯罪已成風氣，一些人已六案在身，仍然回家吃香喝辣，逍遙法外。

拉斯汀指出，賈斯康上任之後，洛杉磯地區的低齡犯罪也同樣引人注目，賈斯康對青少年刑事犯罪不予成人治罪的新規定，一個17歲少年殺害四人，檢察官不能以成人起訴他們，只能留在少年法庭，意味著未成年人無論犯下多大的罪，都可以在25歲出獄，這種毫無遏制力改變，讓青少年惡性犯罪甚囂塵上，將大眾安全置於極其危險當中。

拉斯汀指出，按照加州法律，如果殺人罪名成立，犯人可量刑25年至終身監禁不等。在犯人服刑到某個階段，法庭允許給犯人提供假釋聽證（parole hearing）機會，犯人有機會向法官陳述自己在獄中如何表現良好，請求減刑，提前出獄。長期以來此種傳統聽證同時允許檢察官代表受害人的親友出庭，提出自己對犯人提起前出獄的看法，查證事實，檢辯雙方有同等的表述權。但賈斯康取消了檢察官的這項權力，殺人犯的假釋聽證只允許犯人的代表律師出場，單方陳述其要求減刑理由，讓受害人家屬情何以堪？