高檔手表成盜賊目標 洛市搶案頻傳
洛杉磯市近日發生一系列高端手表搶劫和搶劫未遂案，目前洛杉磯市警方正在尋找這些案件的嫌犯。
洛杉磯市警方近日接到一系列手表被盜的報案，包括西洛杉磯地區一名男子家中的幾支手表日前被盜，一名西好萊塢的受害人在與買家會面時，其要出售的勞力士手表被搶。
過去一周報告的相關事件包括：3月25日在西好萊塢Larrabee街1000號街區企圖搶劫；3月28日在西好萊塢Ashcroft大道8800號街區企圖搶劫；3月29日晚上11點15分，在西洛杉磯地區的Butler大道和Mississippi 道發生入室搶劫案；3月30 日凌晨1點20分，在 Beverly Grove社區的 Burton路和Willaman路有人企圖闖入並開槍；3月30日中午12時，一支勞力士手表在西好萊塢聖塔蒙尼卡大道8400號街區被盜。
西洛杉磯地區一名入室搶劫案的受害者說，他正在關車庫門時，三名戴著面具的武裝男子走近他並索要他的高檔手表。竊賊用拉鍊綁住他的妻子，並用槍指著他，他們收走了大約20支手表。
調查人員認為，竊賊跳過房子的側柵欄，並躲在陰影中等待受害者遛狗回來。
3月30日發生的兩起案件，一起發生在Beverly Grove，兩名蒙面男子試圖踢開一處住宅的前門，屋主向這兩名潛在的強盜開了幾槍，嫌犯兩手空空地跑了。
第二起事件發生在光天化日之下，當時一名男子認為他正在與潛在買家會面，以出售他的勞力士手表。警方表示，受害者將手表放在櫃檯上，嫌疑人抓住它並逃離現場。監控畫面拍到一名赤膊男子，身後跟著一名身穿白色T恤的男子，在搶劫後不久逃離該地區。
任何有這些案件相關信息的人，都可致電310-855-8850。
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