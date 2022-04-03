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高檔手表成盜賊目標 洛市搶案頻傳

記者張宏╱綜合報導
洛市近來治安不佳，日前一名受害者從好萊塢的一家高檔餐廳開著他的蘭博基尼回到位於南Grand大道1100號街區的住所時，被兩名嫌犯搶劫毆打。（視頻截圖）
洛市近來治安不佳，日前一名受害者從好萊塢的一家高檔餐廳開著他的蘭博基尼回到位於南Grand大道1100號街區的住所時，被兩名嫌犯搶劫毆打。（視頻截圖）

洛杉磯市近日發生一系列高端手表搶劫和搶劫未遂案，目前洛杉磯市警方正在尋找這些案件的嫌犯。

洛杉磯市警方近日接到一系列手表被盜的報案，包括西洛杉磯地區一名男子家中的幾支手表日前被盜，一名西好萊塢的受害人在與買家會面時，其要出售的勞力士手表被搶。

過去一周報告的相關事件包括：3月25日在西好萊塢Larrabee街1000號街區企圖搶劫；3月28日在西好萊塢Ashcroft大道8800號街區企圖搶劫；3月29日晚上11點15分，在西洛杉磯地區的Butler大道和Mississippi 道發生入室搶劫案；3月30 日凌晨1點20分，在 Beverly Grove社區的 Burton路和Willaman路有人企圖闖入並開槍；3月30日中午12時，一支勞力士手表在西好萊塢聖塔蒙尼卡大道8400號街區被盜。

西洛杉磯地區一名入室搶劫案的受害者說，他正在關車庫門時，三名戴著面具的武裝男子走近他並索要他的高檔手表。竊賊用拉鍊綁住他的妻子，並用槍指著他，他們收走了大約20支手表。

調查人員認為，竊賊跳過房子的側柵欄，並躲在陰影中等待受害者遛狗回來。

3月30日發生的兩起案件，一起發生在Beverly Grove，兩名蒙面男子試圖踢開一處住宅的前門，屋主向這兩名潛在的強盜開了幾槍，嫌犯兩手空空地跑了。

第二起事件發生在光天化日之下，當時一名男子認為他正在與潛在買家會面，以出售他的勞力士手表。警方表示，受害者將手表放在櫃檯上，嫌疑人抓住它並逃離現場。監控畫面拍到一名赤膊男子，身後跟著一名身穿白色T恤的男子，在搶劫後不久逃離該地區。

任何有這些案件相關信息的人，都可致電310-855-8850。

洛杉磯 好萊塢

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