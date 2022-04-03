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防個資被盜 律師：社安、信用卡號 勿同時給他人

記者啟鉻／洛杉磯報導
防止個資被盜，律師建議不要同時把社安號及信用卡號同時給他人。（本報資料照片）
防止個資被盜，律師建議不要同時把社安號及信用卡號同時給他人。（本報資料照片）

在美國居住時間較久的華人移民，一般都知道保護個資的重要。對於華人新移民，對於個資保護往往較容易忽視。因此經常發生個資被盜，導致財務損失。如何避免個資被盜，華人律師方孝偉、李紅提醒大家，保護好社安卡、信用卡等個人敏感資訊，在生活中勿要貪財、貪色。

方孝偉律師說，需要提醒的是，有些華人說接到政府單位電話，需要本人提供社安號等個資。實際上政府單位是不會打電話給居民，更不會通過電話索取個資。警察局也同樣，也不會直接致電居民。另外，如果有通過電郵收到某種文件，讓居民本人填寫個資，比如填寫信用卡更新資訊，也盡量不要去做。最好先查證一下。還有人去應聘工作時，遇到對方要提供個資，實際上應聘職位，沒有必要提供社安號等個人敏感資訊。尤其需要提醒的是，社安號，與信用卡號勿要同時給對方。

李紅律師認為，只要對錢財不貪心，對美色艷遇不走心，就會大大減少上當受騙的機率，也就不會被人輕易騙取個資。有的人會收到電郵，說中了大獎，要領取獎金，必須填寫文件，或者提供鏈接，其中就有提供個人敏感資訊。如果貪心的話，往往就會上當受騙。還有在社群媒體裡，有人假冒美女俊男，炫耀自己如何健康富有，誘惑他人交朋友，然後說自己炒比特幣或做容易賺錢生意，一步步設陷阱，引誘套出個資，受騙上當被欺騙感情者大有人在。

李紅律師提醒，在社群平台，若有人主動邀請加好友，就需要十分謹慎。若有人初次見面就炫耀財富，吹噓自己多麼有錢，整天吃喝玩樂，更需要警惕。她說，真正有錢的正常人，不會去炫耀，而是都很低調。若遇到主動要你加好友，而且吹噓炫富的人，勿要分享個資，立即遠離，避免上當受騙。

個資 華人 信用卡

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