我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空駕駛艙擋風玻璃高空中破裂 平安轉降丹佛

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

反亞裔栽贓 中國牛肉乾也遭殃

編譯組／綜合報導
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)

供人類食用的中國牛肉乾、豬肉乾，為何會造成美國的動物染上瘟疫？自從新冠病毒大流行以來，美國政府和某些民間人士，從疫情到長相，甚至食物和語言，似乎有意和無意的把非法（illegal）、中國（Chinese）、疫病（disease）等概念串連在一起，變成了美國華人，甚至美國亞裔的不可承受之重。

聯邦海關暨邊境保護局（CBP）近日的一封新聞稿，引發洛杉磯時報華裔專欄作家Frank Shyong關切，因為包括牛肉乾等中國動物加工產品，仍以驚人數量經由洛杉磯與長堤港進入美國，但中國仍存在多種高感染、高危險的動物疾病，因此CBP建議不得食用。

但Frank Shyong多方查證的最後結果是，因為非洲豬瘟仍在中國盛行，為了降低感染風險，因此聯邦農業部（USDA）禁止中國製肉類產品進口美國。他說，確實有些動物疾病可能因為走私肉類而導致美國牲畜染病，他也絕對支持查察走私，但是考量到反亞裔氛圍，這封新聞稿的措辭就有待商榷了。

Frank Shyong說，CBP一開始的電郵裡，附帶了幾張照片，其中有些還是包裝好的知名品牌，很多華裔都會在本地超市買來解饞，這就讓他開始解惑之旅，因為這些產品都是合法在美國販售的，為何會被認定是走私，且高風險的肉製品？

聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)

Frank Shyong先打給CBP新聞稿的撰稿人Jaime Ruiz，他無法解釋這些產品與動物染病的關聯，但某些走私品違反關稅規定，也未取得USDA的許可。Frank Shyong質疑，就算違反這些規定，但牛肉乾與動物流行傳染病有何關連？Jaime Ruiz無法回答，因此請Frank Shyong找USDA釐清。

USDA官員William Wepsala表示，非洲豬瘟在中國仍然猖獗，而且如果肉品未經完善殺菌，病菌能在包裝產品中存活數周，因此如果牛肉乾未經正確處理或煮熟，的確有可能傳播疫病。但是USDA的網站僅將豬肉產品列為危險物，那為何牛肉乾也被禁？William Wepsala無法回答。

聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)
聯邦海關暨邊境保護局（CBP）發布新聞照片，展示非法進口的中國肉乾。(CBP)

再者，這些進口牛肉乾或豬肉乾，都是給人類食用，為何會影響到美國的豬牛染上疾病？難道美國的養牛場和養豬場，會給牛和豬餵食中國進口的人類食用肉乾嗎？William Wepsala還是無法回答。

Frank Shyong說，自從新冠疫情發生以來，非法（illegal）、中國（Chinese）、疫病（disease）三個詞就像長了根似的串在一起，因此「中國製非法肉品」好像就成為理所當然的寫法。但是，此風之下，不只華裔遭殃，連亞裔都很可能被當成中國人，成為疫病罪魁禍首，媒體也習慣將亞洲人與疫病畫上等號。

美國牛肉乾。（聯合新聞網照片）
美國牛肉乾。（聯合新聞網照片）

Frank Shyong說。文化與種族成見本來就已經存在，但是新冠疫情卻讓歧視更為明顯。他說，牛肉乾何罪之有，說到底，並非全部都是非法走私而來，總有些是合法、安全、可口的牛肉乾。

CBP 亞裔 疫情

上一則

康伊蓮在失效前一天簽署 加州暫停逼遷令延至6月30日

下一則

輕罪起訴率銳減 賈斯康司改爭議關鍵

延伸閱讀

NBA／湖人盼雙星回歸 主帥：全員出擊有機會贏附加賽

NBA／湖人盼雙星回歸 主帥：全員出擊有機會贏附加賽
NBA／詹皇輸球又受傷 球評轟裝病：他是操縱媒體大師

NBA／詹皇輸球又受傷 球評轟裝病：他是操縱媒體大師
疫情下 南加2港緝獲中國違禁肉品大增33%

疫情下 南加2港緝獲中國違禁肉品大增33%
疫情下 南加兩港緝獲的中國違禁肉類品猛增

疫情下 南加兩港緝獲的中國違禁肉類品猛增
走私、繁殖、棄養… 台「特殊寵物」悲歌 只能無聲死去

走私、繁殖、棄養… 台「特殊寵物」悲歌 只能無聲死去
寵物市場亂象多 無辜萌寵背後 藏「血色」產業鏈

寵物市場亂象多 無辜萌寵背後 藏「血色」產業鏈

熱門新聞

醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39
加州退休人士最佳居住縣區排名。（KTLA）

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

2022-03-28 20:05
一招「如來神掌」竟然不簡單？慢鏡頭下似乎藏著超多細節。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱護妻心切或精心策劃？慢鏡頭下超多細節

2022-03-29 22:18
灣區渣男事件讓許多民眾紛紛修改生前信託和遺囑。（upslash圖）

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

2022-03-28 02:20

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住