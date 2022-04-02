洛縣、加州取消出示接種證明 私企仍可查驗

洛杉磯 縣和加州4月1日（周五）正式取消參加體育賽事或音樂會等室內大型活動的觀眾，必須出示COVID-19疫苗接種證明或陰性檢測證明的規定。

這是近期取消室內戴口罩 要求之後，又一項放寛疫情管制的相關規定。因此，民衆都不需要在戶外大型活動或校園佩戴口罩。洛杉磯市議會也在本周同意解除出示疫苗接種證明才能進入許多室內場所的要求。

然而，衛生官員指出，私營企業還是有權可以按照自身需求制定自己的防疫管制規定，例如要求顧客戴口罩或檢查疫苗接種或陰性檢測。

儘管在大多數場合下民衆將不再被強制要求配戴口罩，但衛生官員仍然強烈建議民衆在某些公共場合還是要戴上口罩，例如醫療機構，公共交通、飛機上以及機場和中轉中心內，民衆則必須要佩戴口罩。

洛杉磯縣公共衛生局長費若周四指出，每當取消重大公共衛生管制規定時，新冠感染病例往往會上升。她說，這種情況又再次出現，洛縣 長達數周下降的新冠病例數字，在本周突然開始上升。

該縣1日（周五）新增1167例新冠病毒感染人數，明顯高於周四新增的的784例。自疫情以來，洛縣的累計感染人數為283萬4317人。

好消息是，儘管新冠病例停止下降，但新冠患者的住院人數仍在下降。衛生官員都認為這是民衆廣泛接種疫苗的成果。

洛杉磯縣醫院的新冠患者人數，自2021年7月初以來首次於周五降至300人以下，從一天前的308人降至287人。截至1日（周五），接受重症監護的患者人數為47人，與周四相同。新冠患者的死亡人數則增加了16人，使洛縣的總死亡人數增加到3萬1683人。

費若表示，最新的BA.2變種病毒株正在增加其在該縣的影響力，在截至3月12日的一周內，32%的病例接受了專門的實驗室測序以確定病毒株。這幾乎是前一周的兩倍。

BA.2變種病毒株 一直在推高世界各國的感染人數，尤其在澳洲和歐洲部分地區。

費若說，由於最近的數據是兩周前的數據，所以，BA.2變種病毒株可能在洛縣目前有的數據占比更高。但她再次強調，BA.2的傳播並未導致住院人數增加。截至周五，病毒檢測呈陽性的人平均每日比率為0.9%，低於周四的1.1%。