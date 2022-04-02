輕罪起訴率銳減 賈斯康司改爭議關鍵

洛杉磯縣檢察長賈斯康的輕罰政策仍然存有諸多爭議。（賈斯康／推特）

洛杉磯 檢察長賈斯康（George Gascón）的改革措施導致犯罪率大增，真實數據可能會呈現不一樣的面貌。賈斯康任內的重罪起訴率，包括謀殺、性侵、槍擊，為58.2%，前任檢長雷西（Jackie Lacey）八年任內的數據則為57.6%。輕罪則是另一番面貌，賈斯康任內起訴率43%，雷西任內86%，這部分恐怕才是賈斯康引發爭議的關鍵。

但是一直批評賈斯康導致重刑案大增的洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva），自家的成績單卻不怎樣。洛市警局（LAPD）2019年凶殺的破案率為77%，2021年只有66%；洛縣 警局（LASD）的破案率則由2019年的71%降到2021年只剩40%。只是根據維拉紐瓦的辯解，賈斯康不願處理輕罪的態度，導致2021年有4萬2000件案子被檢方退回，因為罪犯沒有獲得應有的懲處，所以才讓他們膽敢一犯再犯。

到底孰是孰非，賈斯康與維拉紐瓦只有一點看法是相同的：走著瞧。賈斯康說他的政策需要時間，但是輕罪不起訴的部分，他任內轉介到心輔與戒癮機構的比例明顯偏低；維拉紐瓦則說，檢方不願求處重刑，只會讓歹徒一而再、再而三地肆虐洛縣。只是洛杉磯時報的調查發現，搶劫在2019年至2021年間減少了24%，竊盜少了7%；但是維拉紐瓦的說法卻是，很多店家已經懶得報案了，因為報案也沒用。

不論民眾直接感觸為何，政治人物的反應倒是相當一致。洛市市長五位候選人都曾對賈斯康發表過負評，其中兩位還直接為罷免案背書。賈斯康二度罷免案的推動方表示，他們已經蒐集到連署門檻一半的簽名了，並且持續批評，賈斯康就是造成重罪猖獗的原因，因為他的輕罰讓歹徒更敢於用槍或動手。

紐約市復敦大學（Fordham University）的法律學者John Pfaff說，嚇阻犯罪的關鍵其實不在會不會被處重刑，而在於會不會被抓到，洛縣的犯罪率其實跟加州 其他地方差不多，只是洛縣警察的破案率明顯較低。聖地牙哥凶殺案2018年至2020年增加了34%，監察長為痛批賈斯康的斯蒂芬（Summer Stephan）；橙縣保守派檢察長史匹澤（Todd Spitzer）任內，凶殺案2021年比2019年增加了32%。沙加緬度縣的暴力罪案也增加了67%，檢察長為舒伯特（Anne Marie Schubert）。

加州公共政策研究所（PPIC）的犯罪學者Magnus Lofstrom指出，加州每個地方的犯罪率都在上升，不只是洛杉磯，也不只是賈斯康當檢長時，只是賈斯康的目標太明顯，因為他的求刑太輕，但是直接把犯罪率與刑期劃上等號沒有意義，還有很多因素會導致犯罪率攀高。不過，很明顯的負面效應之一是，許多城市想把輕罪起訴權討回去，格蘭代爾（Glendale）、曼哈頓灘（Manhattan Beach）、惠堤爾（Whittier）、西柯汶那市（West Covina）、比佛利山（Beverly Hills）都在其列，只是最終決定權仍在賈斯康，而他已經否決的曼哈頓灘的案子，原因是當地人力不足。