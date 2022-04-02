「司改偏向罪犯 歪曲正義」洛縣98%檢察官要賈斯康下台

洛杉磯縣地檢署助理檢察長傑森‧拉斯汀（Jason Lustig）。（檔案照）

「我們洛杉磯縣地檢署800名檢察官 最近做了一次民意調查，98%支持罷免 賈斯康，希望他盡快下台」，洛杉磯縣地檢署助理檢察長拉斯汀（Jason Lustig，Assistant Head Deputy District Attorney）近日接受本報專訪時表示，賈斯康所謂的司法改革政策，與美國和加州法律背道而馳，導致洛縣 犯罪急劇增加，公共安全每況愈下。目前許多檢察官已加入罷免賈斯康行動行列，期望在今年7月達成57萬罷免簽名目標。

拉斯汀表示，很難讓絕大多數人在一件事情上達成高度統一的意見，但在罷免賈斯康議題上，洛縣地檢署98%檢察官都認爲他應該儘快下台。他表示，2022年的賈斯康罷免行動將與2021年很不一樣，這次不僅更多的民眾覺醒，大批的檢察官和警員也通過自己的渠道發起行動，不少人利用周末和工餘時間前往超市，或前往自己居住的社區，全力以赴發動和收集支持罷免的簽名。

拉斯汀表示，賈斯康司法改革是對加州和美國法律的扭曲，以及對公眾利益的傷害，第一線執法人員最能感受。他表示，賈斯康上任第一天，就給所有的檢察官辦公室發出書面文件，「他的改革非常明顯100%偏向罪犯」。目前負責洛縣地檢署長堤地區辦公室所有檢察官及案子協調和管理的拉斯汀表示，過去兩年，幾乎每隔一天就有檢察官前來哭訴，對賈斯康新政策對司法正義的歪曲已到了忍無可忍的程度。

拉斯汀解釋，按照加州原來法律，如果一個人使用槍枝犯罪，檢察官可以對其加罪起訴。比如一個人搶劫，但沒有武器，是較低等級的起訴；如果持刀搶劫，上升到另一個檔次；如果持槍搶劫，將升級到更高層次。這種加罪懲罰的法律旨在抑制犯罪升級和對受害人的傷害，但賈斯康的新規定則是持槍犯罪不予加罪起訴，即便是犯罪造成受害人肢體上嚴重受傷，起訴也受到限制。

同樣，賈斯康的新規定也對毒品犯罪大開綠燈。拉斯汀表示，長期以來，洛縣地檢署對非法持有和銷售毒品的起訴，均根數量大小而增加或降低起訴和追責處罰等級。但賈斯康上任後，檢察官對毒品犯罪的起訴只能「一刀切」，販運大宗毒品的毒梟和街頭毒品小混混的處罰沒有差別。小到搖頭丸大到可卡因海洛因，只要你說是自己使用，檢察官就不能提出起訴，你可以手持可卡因大搖大擺出現在警察局，警察會逮捕，然後將案子上交到檢察官辦公室，檢察官卻無力去立案起訴，只能立即放人。

「他告訴我們，檢察官不能對無證開車的駕駛人提出起訴，所以當警察將案子送到我們面前，檢察官只能放棄，因爲我們如果起訴，就違反了賈斯康的規定，檢察官的飯碗都保不住」。這位已在洛縣地檢署工作近33年的助理檢察長表示，兩年來很多正直的檢察官們只能忍氣吞聲，行不由衷，但大家心裏都明白，賈斯康在走一條完全錯誤的道路。