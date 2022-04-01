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老婦油門當剎車 開車衝破餐廳 倒楣餐廳3年被撞2次

記者丁曙╱聖蓋博市報導
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）
一輛汽車失控撞進聖蓋博市的「越南餐室」。（SGPD臉書）

洛杉磯縣華人密集的聖蓋博市（San Gabriel City）的一個商場，3月31日上午一輛汽車撞入「越南餐室」（Golden Deli San Gabriel），並且左拐又撞破牆壁。據聖蓋博市警局臉書指出，意外肇因於肇事汽車司機錯把油門當作剎車，所幸室內無人，只有上年紀的肇事司機受了一點輕傷。

事發下午「越南餐室」被撞破的玻璃門已用木板封堵起來。（記者丁曙／攝影）
事發下午「越南餐室」被撞破的玻璃門已用木板封堵起來。（記者丁曙／攝影）

這是過去半年來發生在聖蓋博谷西區華人密集商圈的第二起類似事件。

當日上午一名老年婦女駕駛一輛豐田汽車（Toyota Brunei），大約上午近11時撞入這家越南餐廳的玻璃門組合，整輛汽車進入餐廳內，並且90度左轉，橫向又撞破餐廳的牆壁才停下來，而隔壁是一間名為LA Boba Tory的飲料店，兩店之間的牆壁下方撞破一個洞。

據聖蓋博市警局臉書發布的消息，聖市行政部門已派人去事故現場，檢查建築物的安全性，並且貼出了「不安全通告（Unsafe）」，該餐廳目前暫停營業。

聖市行政部門在「越南餐室」戶外貼出「不安全通告」暫停營業。（記者丁曙／攝影）
聖市行政部門在「越南餐室」戶外貼出「不安全通告」暫停營業。（記者丁曙／攝影）

事發現場在聖市西拉斯圖那街（W Las Tunas Dr.）815號，當天下午2時許，越南餐廳的玻璃門組合已經被纎維板封堵起來，幾個工人正在室內清理現場，修堵被撞破的牆壁，還有幾名工人在破牆的飲料店修理。

據「越南餐室」員工介紹，車禍發生在上午，肇事者是一名老人婦女，駕駛一輛豐田汽車，可能是年老精力不足，失控肇事。所幸，當時現場無人，只是一些座椅和牆壁受損。預計清理現場和修復鋪面需要兩天，可望在本周六（4月2日）恢復營業。他還指出，這是最近三年來該店第二次被汽車撞破店門。

工人在「越南餐室」修補牆壁破洞。（記者丁曙／攝影）
工人在「越南餐室」修補牆壁破洞。（記者丁曙／攝影）

受損的「越南餐室」西鄰是一家波霸飲料店，一名女員工表示，她下午才進店上班，對上午的事故不大清楚。雖然牆壁破損還在修復中，但飲料店照常營業，影響不大。

這間「越南餐室」的東鄰是「家寶禮品店」，但這家商店已經歇業，玻璃門上貼出了出租告示，店外看來未受影響。

而在聖市警局臉書發布的相關消息下，有近20位網友貼文，多數慶幸店內無人受傷，也為老太太未受重傷感到欣慰；也有人推測，她的駕照可能要被吊銷。還有網友祈願餐廳早日恢復原狀，他們很喜歡這家餐廳的美食。

洛縣華人密集的另一個城市阿罕布拉市（Alhambra ），去年11月18日（週四）下午1時26分左右，也曾傳出一輛汽車直接衝進一家中餐館的意外，造成現場六人受傷，其中三人傷勢嚴重，三人輕傷，事發後都被送往當地醫院接受治療。

現場目擊證人表示，肇事的女司機疑似左邊坐在椅子上的白髮婦女。（讀者提供）
現場目擊證人表示，肇事的女司機疑似左邊坐在椅子上的白髮婦女。（讀者提供）

據悉，當時這起意外肇因於肇事汽車的司機錯把油門當作剎車，且現場目擊證人指出，司機為年紀較大的華人。

汽車 越南 聖蓋博

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