疫情+召回…嬰兒配方奶粉荒 寶媽半夜上網搶奶

奶粉缺貨，寶爸寶媽發愁。(Getty Images)

早先疫情 加上大規模配方奶召回事件，全國各地都出現嬰兒配方奶粉短缺情況。不過近來幾周在洛杉磯 的寶媽寶爸們表示，雖然仍不好買，但已有所好轉。

休士頓的電視台最近報導寶媽們到處給寶寶尋找奶粉，但只看到空空的貨架，連醫院也緊急應對配方奶粉短缺問題。疫情使製造鏈變得更糟，再加上Abbot近期大規模嬰兒配方奶粉召回，造成危機性的短缺，增加父母許多壓力。報導引述專業人士建議父母親可先聯繫他們的兒科醫師，他們可能有額外的配額幫忙父母度過難關。若找不到所需配方，醫師可建議用哪些配方替代。

洛杉磯地區的寶爸寶媽們上月也經歷了到處都買不到奶粉的情況。2月下旬剛晉升新手媽媽的王女士表示，2月中旬斷貨最嚴重，本來當時看到水奶限購，還想在孩子出生前先囤一些水奶備著，結果根本買不到。「當時確實不好買，買到全憑運氣」，她也曾半夜起來上Similac官網看哪裡有貨，小紅書上也有很多媽媽都半夜起來上網站搶奶。

她解釋，因為像目標百貨 （target）、沃爾瑪（ Walmart）等大商場都是半夜補貨，於是寶媽們都要半夜起床搶奶。而且上月的Similac召回事件也令她很無奈，家裡Similac送的奶粉不得不扔掉。所幸最近這種情況有所好轉，而且她對此需求也不算很大，還是以母乳為主。

不過也有寶爸表示，現在還是比較緊缺。家住蒙特利公園市的孫先生前幾天去目標百貨（target），發現貨架上0至12個月寶寶奶粉全部被掃一空。因為他的孩子已經快要滿一歲，孫先生無奈乾脆買了一歲以上的奶粉。

上月還有一些洛杉磯的寶媽因為買不到奶粉，在論壇上求購。不過直到本周也還是有一些寶媽表示，因為召回事件後家裡沒有開封的奶粉都去退掉了，緊接著想買安全批次的，卻很難買到。附近30哩的零售店都顯示缺貨，她不得不蹲點沃爾瑪才能偶爾搶到幾罐。

寶媽小西也是母乳為主，不過她對奶粉倒也沒有很挑剔，表示其實寶寶滿了一歲之後也可以不必非要喝奶粉，可以喝一些牛奶，而且還有很多別的牌子，或者羊奶粉之類的可以替代。只不過可能口味不太一樣，寶寶一開始不太好接受。