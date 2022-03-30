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加州抗旱 節水令變嚴 擬禁觀賞用草坪灑水

編譯組／綜合報導
加州乾旱嚴重，紐森頒布新節水令要求居民進一步減少用水。（美聯社）
加州乾旱嚴重，紐森頒布新節水令要求居民進一步減少用水。（美聯社）

加州官員28日要求居民進一步減少用水，同時警告，水資源短缺將影響加州的未來。

為因應1到3月出現的歷史性乾旱狀況，加州州長紐森28日頒布新節水行政命令。紐森去年呼籲居民節少用水15%，但到目前為止，居民的總節水量只有6%。

紐森（Gavin Newsom）政府表示，由於加州各地的用水需求量各不相同，因此，決定由各地水利局負責自行制定節水幅度。

加州環保局（California Environmental Protection Agency）局長布拉門菲德（Jared Blumenfeld）說：「我們生活在一個有許多不同水文區、不同用水情況的州，因此沒有特定一個節水方式可以適用於全加州。」

加州州長紐森。（本報檔案照）
加州州長紐森。（本報檔案照）

和美國西部大部分地區一樣，加州各地都已進入嚴重或極端乾旱的狀態。布拉門菲德說：「保護珍貴的水資源必須融入到我們生活中的每一件事之中，因為加州的生活絕對會受到水資源短缺的影響。」

加州規定，約385個城市和水利局都必須提出乾旱因應計畫，詳細說明分為六個階段的節水行動。隨著用水的減少，地方水利局必須採取更積極的管控措施，規定居民如何以及何時可以用水。

紐森的行政命令指示加州水資源管控委員會（State Water Resources Control Board）要求地方供水單位考慮採取第二階段的節水措施，節省用水20%。事實上，加州已有約140個城市和水利局已經實施了這項措施。

第二階段節水措施因各地需求而異，通常是限制人們的戶外用水，或提供獎勵來鼓勵居民安裝更有效的節水設備或改變庭院以減少用水。以沙加緬度為例，第二階段限制公園和墓園等公共地區的用水，禁止居民使用噴泉等裝飾性用水設施，並加強監督民眾用水情況等。

代表沙加緬度地區20家供水單位的地方水利局（Regional Water Authority）佩佛（Jim Peifer）認為，加州要求居民節水的同時，也應對供水系統進行現代化翻修，包括將更多用水儲存在地下水庫中。

這項行政命令還要求加州水資源委員會考慮禁止對純粹觀賞用的草坪灑水，例如高速公路分隔島或辦公室停車場的草地，這項措施預估可以節省相當於超過50萬戶家庭的用水量。

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