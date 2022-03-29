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牙痛無健保 義診及時雨…免費洗牙拔牙 無需身分證明

記者邵敏／羅斯密市報導
階進慈善基金會3月27日在羅斯密社區中心舉辦義診活動。（記者邵敏／攝影）
階進慈善基金會3月27日在羅斯密社區中心舉辦義診活動。（記者邵敏／攝影）

牙齒痛，卻沒有牙醫保險，不敢進診所求醫，是很多新移民「有口難開」的心中之痛。過去還有些牙醫為了省事和賺錢，希望病人拔牙而不要補牙，若干年後年紀大了，要吃東西「食無牙」反而更痛苦。

對於很多收入不高的民眾來說，看牙醫絕對是一個很大的負擔，沒有牙科保險，不敢輕易走進口腔診所，少則幾百多則上萬元的治療費用，讓人們對自己的牙齒是又愛又恨。洛杉磯縣階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）經常舉辦義診，邀請多位口腔科醫師為人們免費義診，就診病人無需任何身分證明，就診的民眾非常感激。

階進慈善基金會27日在羅斯密社區中心舉辦義診活動，現場提供免費的牙科保健、中醫治療，以及新冠疫苗、流感疫苗接種服務。義診從上午9時持續到下午3時，遠近城市的民眾在聽聞這項福利後競相前來。多名牙科專家參加此次活動，免費提供各種牙科保健服務，包括洗牙、補牙、拔牙；中醫醫療服務包括針灸、推拿、拔罐等。其中不乏一些知名醫師，讓很多患者慕名前來。

來自聖蓋博市(San Gabriel)的王太太，她說自己是退休護士，當天她也在義診活動現場看牙，「我其實有自己的牙科保險，但有些牙醫光想著賺錢，不願幫我補牙，總是建議拔牙，因為拔牙更賺錢。」王太太說，每次基金會舉辦義診活動她都會來，「這裡的牙科醫師特別好，給人感覺不一樣，他們以服務為首要目的，治療方式也不一樣。而且每次活動都在不斷進步，無論醫師、醫療設施還是整體安排，都讓人覺得他們一直在努力。」

基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，截至當天中午，已有近百名患者前來就診，分別來自羅斯密、蒙羅維亞（Monrovia）、艾爾蒙地（El Monte）、聖蓋博(San Gabriel)等城市，其中三分之一是西裔、非裔人士，三分之二是華人。

主辦方說，大部分前來看牙的病人都沒有牙科保險，其中一位西裔患者，就診時因牙疼整張臉都腫了，並稱自己去過多家牙科診所求救，因沒有保險被拒之門外。義診醫師診斷後覺得這名患者病情嚴重，馬上幫他拔了兩顆牙齒，解決了患者多日來的病痛。

另外有一名華裔患者就診時，醫師發現她的牙齒有很多問題，因此花了很長時間細緻治療，患者對此感激不盡。葉品毅說，「類似例子很常見，不少低收入人群沒有專門的牙科保險，牙齒一旦出現問題，去診所治療費用昂貴，難以承擔，他們就到這裡接受專業的免費治療，覺得自己很幸運。」

主辦方介紹，27日參加義診的醫師、志願者共有60多名，「接下來4月17日我們將舉辦一個更大型的義診活動，除牙科、中醫外，增加泌尿科、腫瘤科等其他專科門診，歡迎有需要的民眾前來免費就診。」

羅斯密市長勞朱嘉儀（Polly Low）當天特意前來支持義診活動，她對基金會的服務品質讚不絕口，並表示義診為民眾帶來醫療福利，確實能幫助很多人，「這些參與義診的醫師都是各領域非常有經驗的專家，並非剛從醫學院畢業，非常難得。」

多名牙科專家參加義診活動，免費提供各種牙科保健服務。（記者邵敏／攝影）
多名牙科專家參加義診活動，免費提供各種牙科保健服務。（記者邵敏／攝影）
義診醫師都是非常有經驗的專家，很多患者慕名前來。（主辦方提供）
義診醫師都是非常有經驗的專家，很多患者慕名前來。（主辦方提供）

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