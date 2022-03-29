「回饋社會是人生最需要做的」 沈裕明堅持義診10餘年

3月27日羅斯密社區中心舉辦義診活動，牙科醫師沈裕明專心地為每一名患者醫治。（記者邵敏／攝影）

3月27日羅斯密社區中心舉辦義診活動，牙科醫師沈裕明專心地為每一名患者醫治，這一天，來自台灣的中視新聞三名記者也長途飛行到洛杉磯，專門採訪拍攝此次義診。疫情 期間，沈裕明曾榮獲台灣衞福部頒發2020年國際醫療典範奬，表揚他幾十年堅持參加各種義診，傳遞愛心的貢獻。

對於獲此殊榮，沈裕明表示沒有意料會得獎。自1983年畢業於波士頓大學牙科專業以來，他在世界各地參加義診活動已近40年，免費為民眾看牙成為生活中重要的一部分；多年來，他的義診足跡遍及中南美洲、亞洲各國和地區。

沈裕明說，他曾去過一些國家的鄉下「無醫村」，當地沒有任何醫師，更別說牙科醫師，「很多人從沒有看過牙醫，他們的牙齒幾乎都爛掉了，非常可憐。」在他的記憶中，每次牙科義診都最受歡迎，排隊很長，有些人甚至三四天前就開始排隊等候，「因為拔牙補牙需要較長時間，牙科醫師一天看的病人基本不超過20個。」

出生並成長在台灣的沈裕明，在台灣讀完醫科大學後赴美留學，他說剛到美國時很貧窮，申請到獎學金後才完成學業。沈裕明至今非常感激他在美國大學接受的教育，「教授努力教學，對學生沒有任何歧視，他們不僅傳授知識，還教會我很多社會文化禮儀，教我如何回饋社會。」

沈裕明覺得，美國的強大不僅在於國家經濟發達，更在於民間力量的強大，「世界上沒有任何一個國家可以相比，我小時候從未想過要回饋社會，長大後才發現，這才是人生最需要做的事情，不是獨善其身，而是要學會給予、感謝和回報。」

如今在南加地區擁有兩家牙科診所的沈裕明，一直以義診方式回饋社會，除了組織並參加世界各國的義診，也積極參與當地活動，並加入美國主流社會的「加州 牙醫師恊會」，參與上萬人的Care Harbor年度義診，專門服務低收入 的各族裔居民、遊民。沈裕明說，「台灣人感覺在美國做義診不可思議，他們認為美國醫療進步、經濟發達，為何需要義診，事實上美國人看牙也很貴，很多普通民眾無法負擔，我們免費為這些需要的民眾治療非常有必要。」

北美洲台灣人醫師恊會 (NATMA)評價，沈裕明醫師是NATMA的靈魂人物，秉著多年來的人道義診經驗，帶領NATMA義診團參與義診工作，發揮了人性至美的奉獻精神。