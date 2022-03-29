我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

八方雲集開張 等餐超誇張 周日1.5小時才能吃到

記者秦祖意╱洛杉磯報導
八方雲集目前生意火爆，客人都需等待一個小時左右。（記者秦祖意╱攝影）
八方雲集目前生意火爆，客人都需等待一個小時左右。（記者秦祖意╱攝影）

知名台式麵食連鎖店八方雲集（Bafang Yunji）26日在洛杉磯縣工業市的美國第一家分店開張營業，正式進軍洛杉磯市場，當天食客不斷，門庭若市。以27日(周日)中午為例，排隊點餐要大約一時，然後等待領餐還要30至40分鐘，加起來要約一個半小時才能吃到美食，但排隊的人潮還是很多。

八方雲集美國門市提供的餐點，包括麵食、小吃、湯、水餃和鍋貼。還有手搖飲料，以配合美國消費者口味。食客可以選擇單點或是購買套餐，也可以選擇鍋貼或水餃種類。目前鍋貼水餃類，有招牌鍋貼和韓式辣味鍋貼，玉米鍋貼則會在之後引進。

價格方面，工業市店面延用亞洲經營模式，食客可以選擇單點或是購買套餐。水餃和鍋貼套餐平均一份售價10.5元，裡包括12個鍋貼或水餃，加上任何一種湯或飲料。最貴的套餐是八方豬排套餐，包括豬排、古早味乾麵和冰檸檬紅茶。

有台灣網友批評，八方雲集的10.5元套餐「太貴」，但以目前南加物價飛漲的餐飲業，鍋貼加上湯品或飲料的套餐，還算是在親民價的行列。 

針對八方雲集來美開設分店的原因，八方雲集北美執行長Stephanie Peng說，八方雲集已在亞洲各地開設逾1300多家分店，所以來美開設分店是擴張版圖最好的選擇。

Peng指出，該餐廳希望可以為台灣僑胞和對八方雲集熟悉的食客，帶來「吃起來很愉快，感覺更快樂」（that comfort food and that feeling）的感受。八方雲集雖然專注台式美食，但也致力於服務所有族群，所以點心口味不會只針對華人移民，而是所有住在美國的人。

針對定價策略方面，Peng表示，八方雲集的經營模式一直都以低價和高品質美食著稱，所以雖然疫情和通貨膨脹帶來相當大的衝擊，但八方雲集還是希望繼續以可負擔的價格服務南加居民。 「在亞洲，八方雲集的商業模式是人人都買得起，而且食物質量很好。我們想繼續把這個模式帶到美國，希望讓每個人都能負擔得起享用美味。所以這個價格是我們希望能夠實現非常有競爭力的價位。」

八方雲集也計畫在北美擴大版圖。這一家分店開完後，將會從南加州的其他地區開始擴張。之後還會擴散到整個加州甚至整個美國，也將會提供特許經營（Franchise) 機會。

食客Kelly受訪時表示，因為八方雲集新開張，也聽見許多人推薦，所以想過來試試。另一名吃客Jasmine說，看見朋友在Instagram上傳了在八方雲集打卡的照片，深受照片中的食物吸引，所以不惜排隊也想試試。 Kelly也說，雖然不喜歡排隊等待，不過因為新鮮感，所以非常想嘗試八方雲集。

食客Jerr則說，八方雲集招牌水餃和鍋貼都算好吃，只是鍋貼煎的不是特別酥脆，內餡則非常美味。麵食方面，他點的招牌乾麵口味可能不太適合他，希望下次再嘗試其他口味的麵食。他最喜的是酸辣湯。

八方雲集知名水餃，鍋貼，酸辣湯和八方招牌乾麵。（記者秦祖意╱攝影）
八方雲集知名水餃，鍋貼，酸辣湯和八方招牌乾麵。（記者秦祖意╱攝影）
八方雲集點餐區域大排長龍。（記者秦祖意╱攝影）
八方雲集點餐區域大排長龍。（記者秦祖意╱攝影）

南加 美食 加州

上一則

台灣著名小吃、冰品 美味風靡南加

下一則

「回饋社會是人生最需要做的」 沈裕明堅持義診10餘年

延伸閱讀

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　

「八方雲集」南加第一家店生意火爆　來美開店水到渠成　
台鍋貼一哥 八方雲集賣進美國 首家門市落戶南加

台鍋貼一哥 八方雲集賣進美國 首家門市落戶南加
終究要排隊的情況下 要選加油還是充電？

終究要排隊的情況下 要選加油還是充電？
八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元

八方雲集美國首店開幕 鍋貼套餐一份賣10.5元
大華超市南聖荷西開業 吸引百人排隊 26日送開幕禮品

大華超市南聖荷西開業 吸引百人排隊 26日送開幕禮品
他煮泡麵加入這一物 釣出一票同好「我也會」

他煮泡麵加入這一物 釣出一票同好「我也會」

熱門新聞

東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
醫學研究人員近期突破性研究發現，日間小睡與失智症（阿茲海默症）存在「惡性循環」關係。（布里翰婦女醫院）

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

2022-03-25 16:11
美國對未成年人的性行為相關法律十分嚴格。

世說新聞／華女學生求嚐禁果 少年遭警登門險入獄

2022-03-25 13:14
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

2022-03-23 18:07
當地時間3月28日5時起，上海將以黃浦江為界，浦東、浦西兩地接連實施全民封閉式核酸篩查。（網民提供）

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

2022-03-27 15:39

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇