八方雲集開張 等餐超誇張 周日1.5小時才能吃到

八方雲集目前生意火爆，客人都需等待一個小時左右。（記者秦祖意╱攝影）

知名台式麵食連鎖店八方雲集（Bafang Yunji）26日在洛杉磯縣工業市的美國第一家分店開張營業，正式進軍洛杉磯市場，當天食客不斷，門庭若市。以27日(周日)中午為例，排隊點餐要大約一時，然後等待領餐還要30至40分鐘，加起來要約一個半小時才能吃到美食 ，但排隊的人潮還是很多。

八方雲集美國門市提供的餐點，包括麵食、小吃、湯、水餃和鍋貼。還有手搖飲料，以配合美國消費者口味。食客可以選擇單點或是購買套餐，也可以選擇鍋貼或水餃種類。目前鍋貼水餃類，有招牌鍋貼和韓式辣味鍋貼，玉米鍋貼則會在之後引進。

價格方面，工業市店面延用亞洲經營模式，食客可以選擇單點或是購買套餐。水餃和鍋貼套餐平均一份售價10.5元，裡包括12個鍋貼或水餃，加上任何一種湯或飲料。最貴的套餐是八方豬排套餐，包括豬排、古早味乾麵和冰檸檬紅茶。

有台灣網友批評，八方雲集的10.5元套餐「太貴」，但以目前南加 物價飛漲的餐飲業，鍋貼加上湯品或飲料的套餐，還算是在親民價的行列。

針對八方雲集來美開設分店的原因，八方雲集北美執行長Stephanie Peng說，八方雲集已在亞洲各地開設逾1300多家分店，所以來美開設分店是擴張版圖最好的選擇。

Peng指出，該餐廳希望可以為台灣僑胞和對八方雲集熟悉的食客，帶來「吃起來很愉快，感覺更快樂」（that comfort food and that feeling）的感受。八方雲集雖然專注台式美食，但也致力於服務所有族群，所以點心口味不會只針對華人移民，而是所有住在美國的人。

針對定價策略方面，Peng表示，八方雲集的經營模式一直都以低價和高品質美食著稱，所以雖然疫情和通貨膨脹帶來相當大的衝擊，但八方雲集還是希望繼續以可負擔的價格服務南加居民。 「在亞洲，八方雲集的商業模式是人人都買得起，而且食物質量很好。我們想繼續把這個模式帶到美國，希望讓每個人都能負擔得起享用美味。所以這個價格是我們希望能夠實現非常有競爭力的價位。」

八方雲集也計畫在北美擴大版圖。這一家分店開完後，將會從南加州 的其他地區開始擴張。之後還會擴散到整個加州甚至整個美國，也將會提供特許經營（Franchise) 機會。

食客Kelly受訪時表示，因為八方雲集新開張，也聽見許多人推薦，所以想過來試試。另一名吃客Jasmine說，看見朋友在Instagram上傳了在八方雲集打卡的照片，深受照片中的食物吸引，所以不惜排隊也想試試。 Kelly也說，雖然不喜歡排隊等待，不過因為新鮮感，所以非常想嘗試八方雲集。

食客Jerr則說，八方雲集招牌水餃和鍋貼都算好吃，只是鍋貼煎的不是特別酥脆，內餡則非常美味。麵食方面，他點的招牌乾麵口味可能不太適合他，希望下次再嘗試其他口味的麵食。他最喜的是酸辣湯。