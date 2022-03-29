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台灣著名小吃、冰品 美味風靡南加

記者邵敏╱洛杉磯報導
新鮮出爐的小籠包，將台灣小吃的美味與顏值做到極致。（讀者提供）
新鮮出爐的小籠包，將台灣小吃的美味與顏值做到極致。（讀者提供）

知名台灣連鎖店「八方雲集」進軍美國市場，近日在洛杉磯縣工業市首家門市營業，這對南加食客們來說是好消息。多年來，成功進軍美國市場的各種台灣名小吃、冰品數不勝數，從名聲在外的鼎泰豐、波霸奶茶，到85度C 、鮮芋仙，或牛肉麵、滷肉飯，美食不僅慰藉了海外華人的鄉愁，更將文化以一種特別的方式傳遞到世界各個角落。

最具代表性的首推鼎泰豐小籠包，多年前創立於台灣的這家巷口小吃店，一開始想到有一天會進入全球頂尖餐飲市場。鼎泰豐進軍美國市場20多年，第一家店就開在南加華人區亞凱迪亞市（Arcadia），如今分店遍及美國西岸。

曾被紐約時報評為「世界十大美食餐廳之一」的鼎泰豐，將台灣小吃的美味與顏值做到極致，新鮮出爐的小籠包，冒著熱氣騰騰的人間煙火，小巧精緻，滿足了西方人對東方文化的所有美好想像。位於亞市Westfield Santa Anita購物中心的鼎泰豐分店，店內明亮潔淨的中式風格，店外每天排滿等位的客人，生意非常火爆；除華人外，聞名前來的各族裔食客都有，小小的包子征服了世界的味蕾。

人們最先想到的台灣飲品是什麼，答案肯定是波霸奶茶（Boba milk tea），也叫珍珠奶茶。上個世紀的最後一年，樂立杯（Lollicup）波霸奶茶的先驅者俞宗明（Alan Yu），以聖蓋博市(San Gabriel)一間奶茶小店起家，如今他已是美國新崛起的食品包材供應商，去年公司股票上市，市場價值達3.68億美元。這個典型的例子足見波霸奶茶在美國有多火爆。

1980年代起源於台灣的珍珠奶茶，將一粒粒非常有嚼勁的粉圓加入奶茶中，由於口感特殊，很快成為當地最具代表性的飲品之一，進入美國餐飲市場後，人們競相追捧。如今就連好市多（Costco）也開始上架波霸奶茶速食包，讓這個流行的台灣飲品逐漸進入尋常百姓家，製作超級簡單，只需微波爐加熱60秒，加冰加奶，美味的波霸奶茶立即奉上。

除了小籠包、波霸奶茶，人們還能想到的台灣美食舉不勝舉，它們大多能在南加各地輕易尋到。比如85ºC烘培店，自2008年進軍美國市場，並在南加爾灣開第一家門店以來，85ºC如今遍布各地。這個名字非常特別，據說創辦人因家人愛喝咖啡，有天心血來潮拿溫度計測量，發現攝氏85度水沖出來的咖啡最好喝，意外的發現成了品牌由來。這家連鎖烘培店價格親民，無論飲品和甜點，種類眾多，經常推出每月促銷活動，在南加餐飲市場無疑佔有一席之地。

同樣選擇在爾灣開第一家門店的台式甜品專家鮮芋仙，2014年進入南加市場，這家被稱為是「源自兩個老大的私房甜品店 」，由生長在台中豐原的傅氏姊弟創立，遵循純手工、細細搓揉、慢火蒸煮的傳統工法，讓食材散發出古意的道地風味。香Q的芋圓甜品、鮮嫩的仙草與傳統豆花，搭配各式天然養生配料，芋頭、地瓜、紅豆、綠豆、花生，各種組合深受南加年輕消費者的歡迎。

無論名聲在外的連鎖店，還是街頭偶遇的小舖，南加各地都能尋到來自台灣的味道。在美食雲集的洛杉磯大都會，有博主挑戰連續一周吃遍台灣小吃，結果種類之多超出想像，舌尖上的美食正以最直接的方式，向人們傳遞著神秘的東方文化。

鼎泰豐進軍美國市場已有20多年，第一家店就開在南加亞凱迪亞市（Arcadia）。...
鼎泰豐進軍美國市場已有20多年，第一家店就開在南加亞凱迪亞市（Arcadia）。（鼎泰豐官網）
新鮮出爐的小籠包，將台灣小吃的美味與顏值做到極致。（鼎泰豐官網）
新鮮出爐的小籠包，將台灣小吃的美味與顏值做到極致。（鼎泰豐官網）
波霸奶茶在南加非常火爆，已形成一種流行文化。（Unsplash.com）
波霸奶茶在南加非常火爆，已形成一種流行文化。（Unsplash.com）
台式甜品專賣店鮮芋仙，2014年進入南加市場，生意門庭若市。 (本報記者╱攝影...
台式甜品專賣店鮮芋仙，2014年進入南加市場，生意門庭若市。 (本報記者╱攝影)
鼎泰豐佔領全球頂尖餐飲市場，在美國和許多國家都有分店。（讀者提供）
鼎泰豐佔領全球頂尖餐飲市場，在美國和許多國家都有分店。（讀者提供）

南加 美食 華人

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