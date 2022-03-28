兒劇咳無法呼吸 母憂染BA.2 專家：可能是春天花粉過敏

田女士的孩子病情穩定後，已回學校上課。（田女士提供）

新冠BA.2變種病毒 迅速在美國各地蔓延，但具體症狀如何鮮有報導。洛杉磯一名華女表示，孩子半夜突發劇烈咳嗽甚至無法呼吸，趕緊送急診室治療，而朋友、同事孩子接連發生類似症狀，華女懷疑是新變種病毒症狀。但傳染病專家指出，最近正值春天花粉傳播盛行期間，也有可能是上呼吸道過敏 ，家長不必過於緊張。

亞凱迪亞市（Arcadian）田女士3月19日晚加班回家，突然接到孩子爸爸打來的電話，「那晚我加班很累，本來就沒怎麼睡著，12時30分接到電話，說女兒一直在咳嗽，感覺喘不上氣了。」孩子爸爸住在鑽石吧（Diamond Bar），當天接女兒過周末，田女士在電話中聽到六歲的孩子無法控制咳嗽，這是從未發生的事情，當下決定讓他趕緊送女兒去急診室，田女士也焦急萬分地趕過去。

在急診室裡，醫師給孩子戴上氧氣面罩幫助呼吸，初步診斷是病毒引起的咳嗽，過敏性哮喘導致無法呼吸。田女士擔心女兒感染新冠，但急診醫師認為可能性不大，因此當晚沒有做病毒檢測 ，只服用了兩管藥水，孩子症狀穩定後就離開醫院。醫師囑咐，服用的藥水可在接下來的四天內控制劇咳，如果再發生類似症狀，考慮再給藥。

事情發生後的第三天一早，田女士在健身房與朋友Z小姐聊起周末遭遇，沒想到Z小姐的孩子幾天前也發生同樣的事，「她們也住在亞凱迪亞市，3月16日晚上，七歲的女兒半夜突發咳嗽，咳到呼吸困難，當時也送急診室治療。 」Z小姐的孩子初步診斷結果同樣是因病毒引發的咳嗽，採取的治療方式幾乎如出一轍，戴上氧氣面罩幫助呼吸，服用藥水控制劇咳。唯一不同的是，醫師建議給這孩子做新冠病毒檢測，並留院觀察，Z小姐的孩子當晚檢測結果顯示陰性。

讓田女士愈發不可思議的是，當天上午她去辦公室上班，同事打電話請病假稱要送孩子去急診室。田女士驚嘆，「一天內我竟然聽到身邊兩個人的孩子，都發生同樣的情況，我自己的孩子也是如此，這也太奇怪了，這些孩子究竟都感染了什麼病毒？」

孩子接連因劇烈咳嗽送急診室治療，是否與BA.2變種病毒有關？美以美醫院傳染疾病控制首席醫師江華認為，目前尚無證據表明這些孩子感染了新冠病毒，但急診室的診斷大部分都是非常初步，並非最終診斷。

江華說，目前正值季節交替之際，呼吸道疾病比較多見，尤其是上呼吸道症候群，除病毒以外，早春時節各種植物花草開放，有相當一部分呼吸道病例更可能和過敏反應有關。病毒感染常見有副流感病毒(parainfluenza)、呼吸道合胞病毒（RSV）、鼻病毒(rhinovirus)和腺病毒(Adenovirus)，天氣轉暖後，腸病毒（Enterovirus)也很常見。

新冠病毒的常見症狀就有咳嗽、氣短或呼吸困難，但出現這些症狀並不代表就是感染了新冠，家長不必驚慌，盡快送醫診斷治療即可。據田女士說，目前幾個孩子的病情都已穩定。