市場缺貨太瘋狂 華人買家具半年都沒貨

蔣女士買不到自己想要的冰箱，只能先買一個小冰箱將就著用。（蔣女士提供）

疫情 導致全球供應鏈短缺，南加家具市場近幾個月面臨嚴重缺貨，不少人好不容易在房產市場加價搶到新房，卻買不到心儀的家具。有華人 表示搬進新家已多月，臥室的床到現在還沒有到貨，無奈只能睡床墊；更有華人稱市場太瘋狂，「各種家具、家電一直缺貨，缺到最後就漲價。」

張女士去年12月在聖伯納汀諾縣安大略市（Ontario）購置一處房產，一家人很快搬進新家，但沒想到接下來買家具是個大問題，「我們自從買了房就開始訂各種家具，現在已是3月下旬，客廳的沙發、主臥的整套家具都還在等，連床都沒貨，這幾個月一家人只能睡在床墊上。」

張女士開玩笑地說，現在睡床墊都已睡成習慣，感覺不用床也挺好。去年12月她在Bob's家具店訂貨，如今得到消息要到5月才能收到，「整整需要半年時間，到時候能不能到貨還是個未知數，信息不斷在更新。」

幾個月來張女士一直在宜家(Ikea)逛，發現很多東西都缺貨。她先看中一張標價138元的吧台桌，「我們想買兩張，但整個洛杉磯的宜家居然都沒貨，唯一一張桌子是在退貨區找到，角落還是損壞的。」之後張女士在網上發現聖地牙哥的宜家有少量存貨，就趕緊開車過去，「我們幸運地搶到兩張桌子，這架勢真的感覺是在搶，而不是買。」

張女士說，大量家具除了缺貨外，價格也一直在上漲，她看中的一張椅子開始標價65元，但顯示缺貨，兩個月後有貨了價格也漲到80元，「第一次椅子有貨我們沒買到，第二次有貨時才買到，看到有貨一定要下手，不能等，再等的話又漲價或缺貨，就連普通的花瓶，原先一元多，現在漲到兩元多，翻了倍。」

同樣的問題也發生在其他購置家具的華人身上，蔣女士幾個月前在亞凱迪亞市（Arcadia）搶到一套房子，她表示買家具的整個經歷不亞於買房，稱現在的市場實在太恐怖，「我１月去Home Depot訂了一款普通的三星冰箱，店員說要等到３月才有貨，現在又說要繼續等。」為了解決燃眉之久，她不得不先買一個小冰箱將就著用。

蔣女士還看中宜家的一個衣櫃，結果上網一搜，發現整個加州 都斷貨，「非常誇張，我去了幾家實體店找，結果其中一家只有兩邊的板，沒有中間的框架，無法組裝成一個完整的衣櫃，我也不知道等到什麼時候才能有貨。」蔣女士說，就連看中的窗簾軌道都缺貨，「我在宜家買了窗簾，但找不到匹配的窗簾軌道，特別搞笑的是，我查了下整個加州只有一根，但我至少需要兩根，一根不夠用。」

從事物流行業的張女士表示，因為疫情造成全球供應鏈短缺，這樣的情況不僅發生在家具市場，其他貨物也面臨同樣問題，「一個是人力缺少，另一個海運、航運都很緊張，國外的貨無法正常運送到美國市場。」