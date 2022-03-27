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射擊打獵遊 陸客遊美最愛

記者楊青／洛杉磯報導
來美國旅遊，不少中國遊客下飛機後就轉往靶場，聖蓋博谷地區靶場生意興隆。（記者楊青／攝影）
來美國旅遊，不少中國遊客下飛機後就轉往靶場，聖蓋博谷地區靶場生意興隆。（記者楊青／攝影）

不愛紅妝愛武妝，射擊打獵遊，近年成為愈來愈多中國大陸遊客來美旅遊的另類體驗，其樂無窮。

「放下行李，第一件事情就問哪裡可以打槍玩」，亞凱迪亞市楊先生日前到機場，接秋季來美上大學的侄子，沒想到侄子顧不得十多個小時飛行疲勞，「最大的心願就是在開學之前上靶場玩玩槍，感受一下在大陸從來沒有的體驗」。

自己也是射擊愛好者的楊先生表示，每次大陸的朋友來美旅遊，他多年的藏槍都是大家的最愛，「有時朋友們光是聊槍可以聊上一個晚上」，更不用說很多男生要求帶去靶場射擊的比比皆是，女生則拿起各種槍枝擺出各種姿勢，留下各種照片，傳給大陸朋友圈。

來美國旅遊，不少華人青少年也開始練習射擊。（記者楊青／攝影）
來美國旅遊，不少華人青少年也開始練習射擊。（記者楊青／攝影）

「近年對來美國射擊和狩獵興趣濃厚的中國遊客，確實愈來愈多」，南加州資深旅遊業者Amy表示，尤其是一些老遊客，之前來過美國，旅遊走向深度和個性化，往往會要求安排一兩天時間專門到靶場射擊，或到私人牧場打獵，「他們要玩一些別的國家玩不到的東西」。

在加州狩獵，最過癮的莫過於到北加州獵熊，每年10月到年底之前，是加州獵熊季節。很多年來加州漁獵部門都允許射擊愛好者獵熊，每年給與2000頭熊的配額，狩獵者需要申請執照，漁獵部門每天在網上公布獵熊的數量，達到配額則算當年的獵熊季節結束，如果達不到數字，也會在當年的聖誕節前後自動結束。不過五年前加州通過民主黨當時擔任州參議員的劉雲平，提出禁止使用獵狗帶領獵熊提案後，加州獵熊活動每況愈下，北加州不少獵人和獵狗失業。

不過到中加州打野豬，是近年愈來愈多中國大陸遊客的最愛。一來沒有配額限制，二來獵下的野豬肉，常常成為獵手們可以當場食用，和分享朋友的勝利果實，一幫人600至700元玩一天，留給自己無限美好回憶。

加州 北加 亞凱迪亞

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