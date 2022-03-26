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中餐館客滿 竟遭打砸搶 4歹徒假點外賣真搶劫

記者邵敏／洛杉磯報導
監控視頻顯示，一名店員被嫌犯擊中臉部。（監控視頻）
監控視頻顯示，一名店員被嫌犯擊中臉部。（監控視頻）

洛杉磯市一家中餐廳3月22日（周二）晚遭搶劫，嫌犯以點外賣之名進入餐廳，搶走收銀機，整個搶劫過程在眾目睽睽下進行，當時餐廳坐滿食客，一名店員還被嫌犯擊中臉部，監控視頻記錄了案發全過程。

影音來源：餐廳監控視頻／記者邵敏後製

案發後，本報記者第一時間致電該餐廳，餐廳員工表示自己是新來的，對於案發具體情況並不了解。

據相關報導，案發時間在22日晚上9時左右，被搶劫的中餐館是位於洛市Miracle Mile沿線的東興樓（ Fortune House）餐廳，監控視頻捕捉到至少四名嫌疑男子參與搶劫。從視頻中可以看到，一名嫌疑人穿著連帽衫，戴著面具，一言不發搶了收銀機就跑，另一名嫌犯對著店員迎面一拳。據此案警探表示，四名嫌疑人中，其中一人穿著黃色連帽衫，另外三人穿著深色運動衫，他們最初是以假裝叫外賣的名義進入餐廳，之後展開搶劫。

案發時餐廳坐滿食客，整個搶劫過程在眾目睽睽下進行。（監控視頻）
案發時餐廳坐滿食客，整個搶劫過程在眾目睽睽下進行。（監控視頻）

期間，餐廳的一名員工在爭吵中被推來推去，一名店員被擊中臉部，沒有其他人員受傷。案發時，餐廳裡擠滿了食客，人們對現場目擊的搶案非常震驚。

住在 Miracle Mile的Silva Kolstad Kolstad 說，她每周都會在附近中餐館吃一次飯，「太可怕了，這樣的惡性搶劫正在我們喜愛的餐廳和喜歡的社區裡發生，完全摧毀了一切。」Kolstad 認為發生這樣的事情是個悲劇，「任何人都不應該擔心自己工作的地方會發生這樣的事情，嫌犯如果有槍或其他作案工具，情況可能會更糟糕。」

食客Pamela Clay表示，我想確定搶劫犯是否攜帶武器，因為店裡當時有很多人，這些人是否都安全。

經營餐飲業多年的鄭先生在洛杉磯也擁有一家中餐館，但他表示並不吃驚，「我們做餐館的，對這樣的事已習以為常，我的中餐館在過去的一年曾三次被人砸碎門窗，闖進店裡搶走現金。」鄭先生同時認為，他並未覺得如今治安每況愈下，「打砸搶一直就有，90年代更糟糕，我個人覺得，因為現在媒體曝光率非常高，發生任何事情人們很快都知道，因此會覺得治安在變差。」

警方在查看監控視頻後表示，這些人與周二在比佛利山莊珠寶店搶劫的嫌犯並非同一夥人。

嫌犯至少4人，他們以假裝叫外賣的名義進入餐廳，之後展開搶劫。（監控視頻）
嫌犯至少4人，他們以假裝叫外賣的名義進入餐廳，之後展開搶劫。（監控視頻）

中餐館 洛杉磯 比佛利山

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