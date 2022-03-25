假祈福真詐騙 金光黨2嫌被捕

圖為被捕男女嫌犯。（警方提供）

涉嫌南加 多起「假祈福真詐騙」（blessing scam ）的一對男女嫌犯近日被捕，洛杉磯 市警方表示，嫌犯與一系列街頭偷竊和搶劫案有關。

兩名嫌犯分別是斯多安（Claudiu Stoian男）27歲，帕恩（Madalina Paun女 ）24歲，都於22日被捕。洛市警方表示，警探發現兩人在市區12街與Burlington路交匯處靠近一名受害者，並奪走受害者的珠寶。警方抓住兩人後在其租用車輛中發現珠寶、現鈔及其它作案證據。警方正在調查同一地區的另外兩起類似案件，最早可以追溯至2021年2月。

兩名嫌犯作案時經常駕駛一輛休旅 車，由男的駕駛，女乘客則與一個或更多孩童坐在後座。一旦遇到走在路旁人行道的目標，嫌犯就開車靠近並招呼受害者。警方說，這時，坐在車後座的女嫌犯就會為受害者祈福，並趁機偷走受害者首飾，同時將一些假冒首飾或彩券給受害者。男嫌犯還曾用手槍恫嚇受害者。

警方表示，有兩次作案時，女嫌犯向受害者臉上吹了一種不明粉末，導致受害者失去辨別力。嫌犯經常將年長者及殘障人士作為作案目標，尤其是在教會附近說西語的居民。洛市警方希望民眾協助確認其中一名受害者，是一名西裔女性，30歲左右，將頭髮染成金色。

嫌犯斯多安、帕恩均是華盛頓州居民，已因涉嫌搶劫被捕。洛市警方相信還有更多受害者，請民眾提供更多線索，可致電213－484－3631；213－484－3627 。