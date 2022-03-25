洛縣轉診制度病了 病患檢查要等上2年

洛縣L.A. Care Health Plan的轉診制度出現嚴重缺，轉診專科醫師要等上兩個半月，腸道MRI要再等兩個半月、大腸鏡等要四個月。(L.A. Care Health Plan網頁)

洛杉磯時報早在2020年就已經揭露，洛縣 醫療體系L.A. Care Health Plan的轉診制度出現嚴重缺失，一位病患由家醫轉介至專科醫師的等待時間通常花上三個月。而最近調查更發現，一位40歲的女性患者，為了等待乳房攝影 竟然等了兩年。類似狀況層出不窮，最後導致縣政委員米切爾（Holly Mitchell）等人大怒，還可能導致L.A. Care遭罰5500萬元，但鉅額罰款只是公家的錢左手交到右手，根本沒用。

要求匿名的女性患者告訴洛時，她因為嚴重腹痛與不明原因的體重直掉，因此被家醫轉介至洛縣-南加大醫療中心（LA County-USC Medical Center），但專科醫師卻告訴她得等上兩個半月才能掛到號，腸道的MRI竟然還要再等兩個半月，大腸鏡要四個月，但這還不是最誇張的，因為她的乳房攝影已經等了兩年。

患者最近寫信給洛縣縣政委員，強調延遲醫治就等於拒絕醫治，希望縣委會正視L.A. Care忽略數百萬弱勢病患的嚴重性。縣政委員米切爾回應，縣民的健康與安全不容忽視，身為L.A. Care的理事會成員，她會要求立刻委派外部專家審查L.A. Care的弊病。另一名縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）也強調，洛縣應該正視醫療人員不足的問題，解決縣民無法及時獲診的問題。

不過，批評者卻抱怨，L.A. Care的問題跟新冠疫情 無關，早在疫情出現前，轉診延誤的現象就已經非常嚴重。Health Access California的政策倡議員Beth Capell說，因此她們才會要求L.A. Care納保的縣民，都應該能在15個工作天內獲得轉診。但雖然此一規定早在十年就已經生效，但卻一直遭到縣內醫療官員的忽視。

最後，直到今年3月，洛縣衛生機關才終於決定開罰，對L.A. Care求處5500萬元罰鍰，遠超過先前的1000萬元，原因正視忽略轉診制度的急迫性，導致患者遭遇不必要的生命危險。而且L.A. Care內部的通報系統eConsult漏洞百出，根本無法確保患者在15個工作天內，獲得專科醫師診治。只不過，L.A. Care的經費來自加州政府，就算罰款也只是把錢再收回州庫，真正的關鍵還是在，如何讓縣民轉診等待時間可以縮短。