比佛利山珠寶店遭搶 洛警長：勿穿金戴銀上街

22日遭打砸搶的比佛利山市Luxury Jewels of Beverly Hills，隔天只能用木板將櫥窗暫時隔起來。 （美聯社）

南加各地搶案頻傳，繼比佛利山 市高檔珠寶店Luxury Jewels of Beverly Hills 22日遭到打砸搶後，洛杉磯 市警局發出通報，鑒於持槍暴力搶劫案件越來越多，呼籲民眾不要穿戴昂貴珠寶、手表出門，以免成為歹徒鎖定的下手對象。

洛市今年至今的搶案較2021年同期增加18％，持槍搶劫更增加了44%。歹徒不僅針對店家打砸搶，還會針對珠光寶氣、駕駛名車的民眾下手，洛市警局局長摩爾（Michel Moore）提醒民眾出門時更加小心。

22日發生在Luxury Jewels of Beverly Hills的搶案發生在光天化日、眾人環視之下。頭戴面罩的歹徒開著贓車來到店前，然後拿出預藏的榔頭打破櫥窗，然後快速劫走300萬元至500萬元的珍品珠寶，再換乘第二輛預備好的贓車逃逸。

店東Peter Sedghi說，事發當時他在裡面，聽到類似槍響的聲音後，當下反應就是要大家趴下，然後他按下警報鈴後拿著槍出來，但是歹徒已經消失無蹤。他感慨地說，「老天爺啊，我們就在比佛利山的核心區呢，這種事情怎麼可能在光天化日下發生？」

Peter Sedghi說，店員23日仍在清點庫存，以確定到底哪些珠寶不見了。而因為近來的搶案頻傳，特別是針對名錶與項鍊，他的部分顧客只願在重要場合才戴上珠寶，「但這裡是比佛利山呢，大家不是應該想戴什麼就戴什麼的嗎？」

儘管店家被搶、警局發出警告，但部分民眾仍不以為意。來自德州達拉斯的30歲觀光 客Wes Bunker就說，他到洛市已經兩天了，但不知道洛市警局的通報。脖子上掛著金項鍊的他告訴美聯社記者，他覺得挺安全的，大概是因為他本來就來自大城，所以白天在洛市街頭閒晃不會特別留心，不過到了晚間如果要去夜店，他就會多留心了。

另一位穿金戴銀的70歲婦人Brenda Nolan則說，她這輩子都在洛杉磯，雖然她在電視上看到了搶案，但是當天她還是決定到梅爾羅斯大道（Melrose Avenue）一帶走走，身上帶著金戒指、銀耳環，還有幾條項鍊。她說，沒啥好遮遮掩掩的，就算這把年紀了，她練過空手道，足以保護自己，而且她一生都在市區打滾，嗅得出危險的氣息。

比佛利山警局當然也發出了類似洛市警局的通知，要民眾提高警覺，並會加派警力維護安全，但如果民眾真的要穿金掛銀地上街，這也是他們的個人自由。