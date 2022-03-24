熱浪襲南加 多處連3天創高溫

南加小型熱浪來襲 某些地區高溫破紀錄。（本報檔案照）

【洛杉磯訊】南加州 23日提前感受到夏天的熱力。因為小型熱浪來襲，南加 州多個地區當天氣溫可望打破歷史同日紀錄。而在未來三天持續華氏85度以上的高溫 之後，南加州部分地區下周將降溫20度左右，有慢性和哮喘病的民眾宜注意避暑和溫差調節。

南加州許多地區的民眾23日一早就感到到熱浪襲人，部分地區一大早就颳起熱風，雖然溫度不是很高，但風中熱氣撲人。

而在前一天22日，洛杉磯地區好萊塢和布班克機場的最高溫度達到華氏86度，與2008年的紀錄持平。拉平和超過當日歷史最高紀錄的地區，還有Camarillo、Oxnard和聖塔芭芭拉。聖地牙哥縣的Ramona地區，也達到2008年同日華氏83度的最高紀錄。

根據國家氣象局預報，23日又將是一個炎熱春日，部分地區午後最高溫度可能會打破紀錄。包括洛杉磯縣部分地區。23日的熱浪預計在24日逐漸消退，但南加州大部分地區的氣溫從24日（星期四）到26日（星期六）仍將保持高於平常的溫度，其中聖蓋博谷華人聚居地區，白天最高溫度在85度至89度左右。高溫天氣預計從星期天開始回降，並在下周一下降到最高溫度華氏61度左右，下周一及周二並有可能下雨。