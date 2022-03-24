我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

加州每輛車 7月可望補助400元

【洛杉磯訊】
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）
洛杉磯地區本周油價依然高居全國之首。（記者楊青／攝影）

加州州長紐森23日公佈其汽油補助退稅計畫細節，期望向每輛註冊汽車車主補助400元、向所有公眾提供三個月免費公交乘坐等方式，幫助加州對抗史無前例的高油價。補助計畫不管貧富，所有合法註冊車主都將獲得最高限額800元的補助，但沒有汽車的人將不在合格之列。如果該項總額高達110億元的救助計畫獲得批准，加州人最早可在7月開始獲得汽油補助。

根據擬議的救助計畫，90億元將用於註冊司機的補助。每輛登記註冊的汽車的主人將有資格獲得400元的補貼，每人最多兩輛車，所以每人補助最高上限為800元；一個家庭中註冊在不同車主名下的汽車可獲得類似補助。回扣將以400元借記卡（debit card）的形式發放給所有註冊車主。

另外20億元將用於其他方面，包括7.5億元的免費公共交通補助、6億元暫停柴油銷售稅一年，以及5.23億元暫停天然氣消費稅。

州長辦公室表示，紐森願意與加州議會討論是否取消對高價值汽車給與同樣退款的事宜，但他的提議結構是，無論收入如何，都以400元借記卡的形式向所有車輛登記人付款。

紐森團隊計畫在未來幾天與州立法者會面，討論細節。一旦獲得批准，加州的駕駛人最早可以在今年7月看到補助。根據州長辦公室說法，駕駛人的資格將以車輛登記為依據，而不是稅務紀錄，並且沒有收入上限。

環保主義者則認為，紐森的退款計畫與加州減少對化石燃料的依賴相衝突。紐森辦公室表示，他的計畫將為電動汽車車主提供同樣的退款。

此外，部分人士提出，儘管不開車的人沒有汽油花銷，而且紐森的補助計畫同時考慮給與公眾三個月的免費公交乘坐，但他們也受到高價汽油影響。加州無黨派公共政策研究機構的一份報告表示，高收入家庭購買的汽油更多，與高收入家庭相比，加州最低和中等收入階層的家庭在汽油上花費的預算比例則更大，一些家庭買不起汽車，但不斷上漲的汽油價格正在推高運輸成本，並轉嫁給所有消費者。

溫和的民主黨人認爲，補助計畫應加惠所有的加州註冊駕駛人，無論他們的收入水平如何，都受到歷史性高油價傷害，所以無論貧富，應該一視同仁。

立法者表示，按大多數車輛每周一次加油計算，400元將支付目前一整年每加侖51分的汽油稅，相當於一年汽油稅減免。

今年1月，紐森提議暫停一年的汽油稅上調，計畫7月生效，這項動議估計可能會花費5億元交通稅收，每位司機節省約15元。

該項動議得到一些共和黨人支持，但多數民主黨議員反對。紐森23日公佈動議繼續堅持這一計畫，提議取消對汽油和柴油消費稅的年度通膨調整。

州長辦公室表示，紐森希望在5月公佈其修訂後的預算計畫出爐之前，與加州議會就退款細節達成協議。

加州 紐森 汽車

上一則

熱浪襲南加 多處連3天創高溫

延伸閱讀

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元

加州油貼細節出爐 車主最快7月可領400元
批無照攜槍等法規極端 加州向德州人招手

批無照攜槍等法規極端 加州向德州人招手
制裁俄羅斯 紐森促加州15億退休基金撤資

制裁俄羅斯 紐森促加州15億退休基金撤資
批德佛、州法規極端紐森：歡迎搬來加州

批德佛、州法規極端紐森：歡迎搬來加州
紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款

紐森要求醫療院所、保險公司控制健保成本 否則罰巨款
拜登、紐森宣布 南加建稀土供應鏈

拜登、紐森宣布 南加建稀土供應鏈

熱門新聞

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（法新社）

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

2022-03-21 18:10
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

2022-03-17 15:39
東航空難的原因疑似藏在飛機墜毀前的數據細節中

世說新聞／東航空難竟是歷史重演？ 墜機原因疑藏細節

2022-03-22 23:02
不少人認為，在南加州送外賣日進斗金、發家致富不是夢，那麼真實情況到底如何？

世說新聞╱加州外賣好賺？親測時薪這麼多

2022-03-18 15:34
母病重，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

母病重 洛縣華女哭訴難回國探望 最大難題原來在這裡

2022-03-16 14:40
爾灣市是近年受到新移民喜愛的城市之一。（爾灣市府臉書）

全美10大宜居城 柏克萊、爾灣上榜

2022-03-19 02:16

超人氣

更多 >
東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好
退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」

退休機師評東航墜機 周星馳罕見發聲怒批「冷血」
分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%
空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答
會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高

會計師：現金流水多 國稅局查帳機率高