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全美油價下滑 洛縣獨攀高 每加侖逾6元

編譯組／綜合報導
儘管全美均價下滑，洛杉磯油價每加侖仍要6元以上。（CBS）
儘管全美均價下滑，洛杉磯油價每加侖仍要6元以上。（CBS）

全美普通汽油的平均價格22日開始下滑，但對洛杉磯縣民來說卻毫無感覺，因為每加侖平均價格首度超過6元大關，達6.01元以上，不僅遠高於全美均價的4.24元，也高出加州平均價5.86元。洛縣與加州均價間的差距越來越大，3月初只有1.2%，但現在已達2.6%。

南加其他各縣的狀況也差不多，橙縣普通汽油每加侖均價為5.97元，范杜拉縣為5.95元，聖伯納汀諾縣5.90元，河濱縣5.88元。

洛杉磯時報指出，加州的汽油均價常年居於全美之冠，除了本地特有的夏季配方，近期還加上烏俄戰爭導致的全球油價大漲。GasBuddy的首席分析師Patrick De Haan指出，加州油價高漲，還有本身特別變數，尤其是煉油廠問題頻傳。除了PBF Energy在托倫斯（Torrance）與馬丁內斯（Martinez）的煉油廠出了問題，Valero Energy在班尼西亞（Benicia）的廠也暫時關閉，主因都是裂解過程出了紕漏，需要二至四周才能恢復正常。

如果煉油廠的癱瘓狀態持續，還可能導致美西供油出現問題，不只是加州，連俄勒岡、華盛頓州都會漲價。在此情況下，汽油供需關係很快就到轉折點，開車族被迫選擇更為便宜的通勤、出行方式。

加州 油價 洛杉磯

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