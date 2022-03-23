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比佛利山珠寶店 遭大錘破窗搶走500萬珍品

【洛杉磯訊】
比佛利山22日一家高級珠寶店發生搶劫，一家商店的窗戶被嫌犯用大錘砸碎，損失物品價值還未公布。（lovebeverlyhills網站圖片）
比佛利山22日一家高級珠寶店發生搶劫，一家商店的窗戶被嫌犯用大錘砸碎，損失物品價值還未公布。（lovebeverlyhills網站圖片）

比佛利山市22日下午一家高端珠寶店發生搶劫，一家商店的窗戶被嫌犯用大錘砸碎。店主告訴NBC電視台，被劫走的財物價值超過500萬元，被劫走的財物包括：稀有珠寶、設計師名表、項鍊等。

比佛利山警方稱，22日下午1時45分，位於南Beverly路和Charlevill大道交界的一家店鋪，五名劫匪用大錘砸碎這家商店的窗戶，進店搶劫，得手後這群人乘坐一輛不知名的車輛逃離現場，又在不遠處換乘另一輛隱蔽行蹤。警方認為嫌疑人都是男性，有些人穿著連帽運動衫、運動褲和戴著口罩。警方正在審視附近的監視器錄像，追查劫匪的下落。

來自NewsChopper4的航拍圖像顯示，該店鋪名為Luxury Jewels of Beverly Hills。根據lovebeverlyhills網站，這家珠寶店的珠寶是從世界各地手工挑選，出售高級珠寶、手錶、寶石、藝術品、骨董和收藏品等，這家店已傳承三代。

過去幾個月裡，全加州各地經常發生針對商店的暴力「打砸搶」案件，搶匪衝進商店，打破櫃檯搶走昂貴的商品，然後逃跑。比佛利山先前也發生過多起類以案件。

比佛利山 加州 口罩

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