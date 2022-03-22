發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

一名華裔男子利用亞馬遜線上支付系統的漏洞，騙取該公司逾130萬元，面臨最高20年聯邦監禁。(亞馬遜網頁)

聯邦司法部21日宣布，一名在亞馬遜 （Amazon.com Inc.）網上的華裔第三方賣家對聯邦起訴認罪，他利用亞馬遜線上支付系統的漏洞，騙取該公司逾130萬元，面臨最高20年聯邦監禁。

被告是洛杉磯縣哈仙達岡居民、41歲男子楊廷宏（Tin Hong Yeung，譯音），他於21日在提交給聯邦地區法院的認罪協議中，被控電匯詐欺 罪(wire fraud)。聯邦調查局(FBI )上月搜索他的住家時，查扣了一批金條和銀條。

根據法庭文件，亞馬遜允許供應商（即第三方賣家）使用期線上零售平台宣傳商品、進行銷售並與客戶溝通。通常當亞馬遜客戶購買第三方賣家陳列商品後，亞馬遜會將購買金額，存入第三方賣家的亞馬遜帳戶。大約每兩周，亞馬遜會向賣家的銀行帳戶支付銷售收入，賣家提供購買物品已發貨憑證，即發貨追蹤號。

聯邦調查局(FBI)與亞馬遜合作，查出楊廷宏在亞馬遜上用的商業名稱包括Speedy Checkout、Special SaleS，和California Red Trading Inc.等。由於在網上經營足夠長時間，使他的商店看起來像是信譽良好的供應商。楊廷宏以降價列出昂貴的商品，如家具和居家裝飾品吸引買家。然而，他並未將顧客下單的商品寄送給顧客，而向亞馬遜提供虛假的發貨追蹤號。

當顧客投訴並未收到他們訂購的商品時，楊推遲顧客要求退款時間，以確保亞馬遜將資金支付到其銀行帳戶。最終，楊收到了從未出貨商品的款項，且依靠亞馬遜根據「其A-to-Z保證」（A-to-z Guarantee），向不滿的客戶退款。

在某些情況下，楊並未向客戶寄送產品，而是寄給他們廉價的水晶飾品，這樣的做法可產生發貨追蹤號，亞馬遜可支付費用給他，且防止客戶投訴和要求退款。

楊廷宏還使用亞馬遜上的買家-賣家消息服務，讓客戶相信他們的訂單正在運送中，但實際上並未寄出。有些時候，楊廷宏向客戶提供商品，這些商品是他從亞馬遜詐欺性購買獲得。

他使用信用卡，以他人名義和虛構的身分證購買商品，這些商品再轉寄送給客戶後，他向亞馬遜要求退款，所持的退款理由，通常是聲稱產品「與訂購的不同」，他有權獲得退款，然後退回價值較低的商品，而非一開始訂購的貨品。結果他收到了退款，和客戶訂購商品的錢。