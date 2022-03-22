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「幫幫忙」發送免費物資 600華人排長龍

本報記者／蒙羅維亞市報導
現場排隊領取物資的人流。（本報記者／攝影）
現場排隊領取物資的人流。（本報記者／攝影）

幫幫忙基金會（Simply Help Foundation）與主流慈善機構Foothill Unity Center合作，21日在蒙羅維亞市（Monrovia）發放愛心物資，計有600餘戶家庭受惠。當天還沒有到發放時間，現場人流車流已大爆滿，其中絕大多數是華人，排隊領取物資的車輛在幾條馬路上排起百米長龍，隊伍中不少人表示，一早就趕來等候發放。

20多位義工從一早就忙碌準備，將物資分袋裝好。這批愛心物資非常豐富，包括各種新鮮蔬果、麵包、速食麵、乾貨、罐頭、零食等食品，另外還有一大袋抗疫用品，有普通口罩、KN95口罩、酒精消毒液、洗手液、消毒濕紙巾等。

下午1時主辦方開始派放，現場分成兩支隊伍，一是徒步領取專區，另一是車流，不用下車由義工將物資送到車上，發放有條不紊進行。當天共準備600多份愛心物資，食品可滿足一周所需，發放對象不限於低收入家庭，任何有需要的人都可領取。

排隊領取物資的車輛在幾條馬路上排起百米長龍。（本報記者／攝影）
排隊領取物資的車輛在幾條馬路上排起百米長龍。（本報記者／攝影）
幫幫忙基金會發放愛心物資，黃敏境處長現場支持活動。右一基金會創會會長鮑潘曉黛，右...
幫幫忙基金會發放愛心物資，黃敏境處長現場支持活動。右一基金會創會會長鮑潘曉黛，右二黃敏境處長。（本報記者／攝影）
人們不用下車，義工將物資送到車上。（本報記者／攝影）
人們不用下車，義工將物資送到車上。（本報記者／攝影）

由於世界日報之前刊載過此活動的預告新聞，來自蒙特利公園市（ Monterey Park）的江奶奶說，前幾天就看到世界日報報導，一早約朋友前來領取，沒想到人這麼多。她還說，現在物價這麼高，能夠領到如此豐富的食品，收穫很大。

艾爾蒙地（El Monte）居民項先生表示，12時左右到達現場排隊，輪到時已等了一個多小時。他說，「疫情對我們這些低收入家庭帶來很大影響，類似這樣的救濟活動，對於陷入困境中的人很有幫助，能暫時緩解家中經濟困難。」

更有特意前來領取防疫物資的居民表示，之前去CVS領取政府承諾發放的口罩，但一次都沒有領到，「今天這個活動很方便，送給我們這麼多防疫物品，疫情還沒有結束，我們老人尤其要注意多加防範。」

幫幫忙基金會義工將每人所需的物資分箱分袋裝好。（本報記者／攝影）
幫幫忙基金會義工將每人所需的物資分箱分袋裝好。（本報記者／攝影）

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛指出，美國疫情雖已好轉，但保守的華人為保護自己，還是在各種場合戴口罩，此次發放防疫物資正好可滿足所需。此外，通貨膨脹壓力，造成物價上漲創40年新高，許多華人家庭正遭遇困境，希望藉此機會幫助更多家庭，「非常感謝捐贈者、義工等共同協助，能夠讓活動順利進行，讓600多個家庭得到幫助。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境，當天也到現場支持。他稱讚幫幫忙多年的付出努力，今年是中華民國外交部與幫幫忙基金會第八年合作執行運送愛心物資，援助友邦艱困地區。黃敏境說，由外交部補助運費，幫幫忙基金會將愛心及防疫物資運送到南太、拉美及非洲共13個國家，預計可以嘉惠當地居民10萬人次。

愛心物資非常豐富，包括新鮮蔬果、麵包、奶製品等食物，可滿足一周所需。（本報記者／...
愛心物資非常豐富，包括新鮮蔬果、麵包、奶製品等食物，可滿足一周所需。（本報記者／攝影）
幫幫忙基金會20多位義工一早就開始忙碌準備，將每人所需的物資分箱分袋裝好。（本報...
幫幫忙基金會20多位義工一早就開始忙碌準備，將每人所需的物資分箱分袋裝好。（本報記者／攝影）
發放的抗疫用品包括口罩、洗手液、消毒濕紙巾，還有速食麵、零食等。（本報記者／攝影...
發放的抗疫用品包括口罩、洗手液、消毒濕紙巾，還有速食麵、零食等。（本報記者／攝影）
排隊領取物資的車輛在幾條馬路上排起百米長龍。（本報記者／攝影）
排隊領取物資的車輛在幾條馬路上排起百米長龍。（本報記者／攝影）

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