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積極移除遊民 梁家訓稱雙贏 若當選市長會推及全市

記者李雪／洛杉磯報導
洛市中心小東京廣場的遊民營被清除，引起部分人士對梁家訓的批評。(KTLA)
洛市中心小東京廣場的遊民營被清除，引起部分人士對梁家訓的批評。(KTLA)

洛杉磯地區遊民問題日趨嚴重，州府、縣府還是市府，都花費鉅資試圖解決遊民危機，但幾年來收效甚微。正在競選市長的洛市議員梁家訓（Kevin de León，前譯德利昂）在收容遊民的問題上相當激進，民主黨籍的他若當選，將把自己議員選區迅速收容遊民的作法推及全市。

雖然政府在遊民問題上花費不小，但通常各地不會採太強硬的措施，將遊民從街頭趕到收容所。一方面政府建屋花費驚人，另一方面又曾傳出疫情期間的門匙計畫入住率非常低。

不過洛市當局17日開始用鐵欄，圍起市中心小東京廣場的遊民營，這裡正是梁家訓的選區，他被遊民倡導者認為清除遊民營太過激進。但梁家訓認為，將街頭的遊民迅速收容到住所中，才是遊民問題的真正解方。

疫情期間遊民營地在小東京地區激增，小東京的商家和住戶抱怨不僅帶來衛生問題，相應也滋生不少犯罪問題。但梁家訓積極清除和收容遊民的作法，在另方面激起一些組織反對。當市府人員將路邊的遊民帳篷用鐵欄圍起來，似乎試圖將其與公共道路隔離開時，反對者們在鐵柵欄上貼上標語，如「梁家訓（KDL）討厭窮人」，「要住房不要手銬」等。

但梁家訓對清除遊民營的作法很自豪。他在針對亞裔社區的記者會上表示，自己任市議員期間收容了選區內大量遊民，建了多處收容所還買下兩處旅館，以及推動小屋子計畫等。他還說，他去年可能是全美收容遊民最多的民選官員。

華埠如今也面臨遊民問題，畢竟洛市中心區域無一能倖免。「我在我的14選區內做的事情，我希望推及到全洛杉磯市」，當被問及華埠是否也有相同的計畫時，梁家訓20日在華埠對本報記者表示，他在成為市長之前，沒有權力在華埠也實施同樣的措施。他強調遊民問題事態緊急，讓沒有房住的鄰居們離開街頭，讓他們住進屋子裡，這是多贏局面，遊民們也能有居住空間有衛浴使用，社區也能獲得乾淨的街道。

反對者則認為，被迫驅趕和收容的遊民，很快又會被趕出收容所回到街頭，沒有永久性住房的話，不能從根本上解決問題。但梁家訓表示，他曾親自和許多遊民交流過，他們大多數希望政府提供住房，如果有收容之處他們會很願意入住。

對於華裔社區大多反對在自己社區興建收容所，或支持性住房的「鄰避主義」，梁家訓只說，他不認為這是問題，因為華埠以及周邊都沒有收容所。他強調，問題重點還是在於找到住房以及永久性住房，收容這些無家可歸的人。

此外他表示，也注意到華埠耆老住房問題，稱這也是大問題。他承諾要確保老人家的住房，因為他們收入較低，無力支付高昂房租，更不能讓他們流落街頭。他說也在新聞中讀到，現在華埠的耆老沒有買菜的超市的問題，他希望跟負責該區的市議員Gil Cedillo合作解決該問題，至少保留一個超市，因為現在還是有很多華裔耆老住在該社區的。

值得觀察的是，一般而言，民主黨籍民選官員對遊民多採取較寬容的作法，但南加各地遊民問題實在太嚴重，洛市甚至有兩位市議員因此被不滿的居民發動罷免，這顯示部分民主黨人已體會的民怨所在，以加強收容的方式，逐步解決無家可歸者對居住環境的影響。

梁家訓在華埠受訪時表示，洛市遊民問題事態緊急，讓遊民住進屋子裡，是多贏局面。（記...
梁家訓在華埠受訪時表示，洛市遊民問題事態緊急，讓遊民住進屋子裡，是多贏局面。（記者李雪／攝影）

遊民 華埠 民主黨

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