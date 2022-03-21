搭機飛台轉陸 省15萬人民幣 轉飛台灣須有兩地通行證

美中航班近月來因疫情被熔斷，現雖然逐漸恢復，但最便宜的經濟艙要5萬人民幣，商務艙至少10萬人民幣。(世界新聞網檔案照)

美國飛中國航班近幾個月因Omicron疫情 被「熔斷」，很多華人 被迫取消機票滯留美國至今，一些航空公司4月開始陸續恢復航線，但票價驚人。面對昂貴的機票，一名滯留洛杉磯 的華人想到一個辦法，先飛台灣再飛大陸，這樣的行程直接讓夫妻倆省下15萬人民幣。

疫情前，蕭女士在洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）購置一套房產，定居中國的她，因疫情兩年沒有來美國，2021年12月疫情趨緩，夫妻倆決定飛到洛杉磯打理房子，並短暫停留，「我們12月2日飛到洛杉磯，訂了1月底的返程機票回中國，本計劃在這裡待一個多月。」

但計劃跟不上變化，12月底Omicron變種病毒激增，美國疫情再次惡化，直接導致美飛中的航班頻頻熔斷。蕭女士說，「我們來的時候美國日增病例1萬多，但到1月初，變成每天上百萬新增病例，後來航空公司致電取消我們返回中國的機票。」據蕭女士稱，事先預定的返程商務艙5萬元人民幣一張，因航班熔斷全額退款，沒有造成經濟損失。機票被取消後，為了能早日飛回中國，蕭女士在1、2月份曾想方設法購買機票，但都未果。

最近美國疫情好轉，中美往返航班也正在恢復，但昂貴的機票讓人望而卻步，相關人士表示，4、5月份回國機票最便宜的經濟艙也要5萬人民幣左右。蕭女士說，他們詢問下來商務艙每張至少10萬人民幣，夫妻倆就要20萬，「這個價格太離譜了，而且機票也很少，不一定能買到。」

蕭女士與丈夫幾番商量，最終決定改變行程，先飛台灣，之後再飛大陸，這樣就可以節省一大筆錢，「目前美國飛台灣的機票價格相對正常，商務艙2萬多人民幣，從台灣飛大陸的商務艙約5000元人民幣，我們夫妻倆加起來總行程是5萬左右，直飛中國的話兩人需要20萬，這樣算下來就節約了15萬。」

因為先生是美籍台灣人，蕭女士持有台灣依親證，也稱台灣綠卡，她本人是中國公民，夫妻倆都有大陸、台灣兩地往返的通行證，因此這樣的行程對他們來說是適用的，但期間要經歷兩次隔離。蕭女士說，「我們到台灣後將實施10+7的隔離，據說現在政策開始放鬆，不用在酒店強制隔離，我們選擇十天的隔離期，就住在朋友海邊的度假屋，接下來七天是自主隔離，可以出門，但不能坐飛機旅行。」

在台灣隔離17天後，蕭女士夫婦將從台灣飛大陸，屆時再完成一次嚴格的防疫隔離，「如此行程確實很累也很折騰，但能節約一大筆費用，對我們來說還是非常值得的。」

據洛杉磯機票業務人士顧先生解釋，蕭女士的行程對很多人來說並不適用，「必須持有大陸、台灣兩地通行證的人，才可以選擇這樣的行程，一些客人不懂這些，覺得轉機票價便宜，等真到了台灣後才發現不能進入大陸，那就麻煩大了。」

民眾如果希望通過飛第三國中轉到中國，一定要事先了解各種政策，確保轉機行程沒有任何問題。中國駐洛杉磯總領館3月7日，在一則更新的赴華人員行前檢測具體安排提到，要慎重中轉，並指出自美赴華人員須乘直達航班，總領館不為從美國經第三國或地區赴華的人員審發健康碼。