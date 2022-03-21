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航班熔斷 滯留洛杉磯 華女難探病父 一度絕望

記者邵敏／洛杉磯報導
新冠疫情阻使航班熔斷，一些滯留美國的華人，因家人突然重病，卻無法及時返回老家，讓海外遊子與親人間生死兩茫茫。圖為在機場焦急等待的旅客。(世界新聞網檔案照)
新冠疫情阻使航班熔斷，一些滯留美國的華人，因家人突然重病，卻無法及時返回老家，讓海外遊子與親人間生死兩茫茫。圖為在機場焦急等待的旅客。(世界新聞網檔案照)

新冠疫情阻隔了中美兩地親人間的相聚，期間多少人間悲劇上演。一名華女幾個月前赴美打理房產，本打算短暫停留一個多月，但因航班熔斷無法按時回到中國，滯留洛杉磯的這段時間，突然傳來父親病危消息，但想盡辦法也買不到機票，她一度很絕望，感覺與父親之間生死兩茫茫。

持中國護照的蕭女士12月初飛到洛杉磯打理房產，原準備1月底返回中國，但航班熔斷機票被取消。蕭女士當時也沒多想什麼，雖然計劃被打亂，但因為在洛杉磯有自己的房子，索性就在洛杉磯多待一段時間。可沒過幾天，居住在中國的父親重病，一下子讓蕭 女士完全慌了手腳。

蕭女士說：「父親年紀大了，身體不好，家人來電說他心臟很不舒服，我當時非常著急，去年12月出發來美時他身體還好，但老人家年紀大，哪怕一次小感冒，都會引起嚴重併發症。」此時回國航班已取消，蕭女士找了多家航空公司、旅行社，都無法買到立即返回中國的機票，「無論中國航空還是美國航空，都找不到任何航班可以回去，我擔心父親如果真發生什麼，我不在他的身邊，將是子女一輩子的遺憾。」

蕭女士稱那段時間感覺自己走投無路，情緒非常低落，她甚至有了最壞的聯想，「我想到當年國民黨撤退到台灣，很多人天天抱著希望有一天能回到大陸，但一晃幾十年都回不去，親人生死兩茫茫。如今我在美國會不會也碰到這樣的局面，那一瞬間我非常心慌，中美關係惡化，世界局勢瞬息萬變，當時又面臨奧運、兩會，防疫要求嚴格。在負面情緒的影響下我都已經有了最壞的打算，真的很絕望。」

因為無法回國陪伴病重的父親，蕭女士只能想方設法讓國內的親朋好友去看望，並高價聘請專業醫生到家中為父親治療，「因為疫情原因，讓父親住院比較困難，我也擔心萬一他在醫院感染病毒，所以就動用了自己所有的關係，讓父親在家接受治療。」

所幸，在醫生精心治療照顧下，父親病情逐漸好轉，蕭女士的心這才暫時定了下來，她感慨道，「我是幸運的，據我所知，很多朋友因航班熔斷滯留在美國，他們在中國有緊急事情但無法回去處理，都有很大的損失和遺憾。」

洛杉磯一名不願透露姓名的華女在接受本報記者採訪時表示，2020年疫情最嚴重時，中美曾完全斷航，她和家人也是相隔兩地，當時居住在中國的父親病重時還念著遠在美國的女兒，可直到父親病逝，這名華女都沒有機會回國看最後一眼。她悲傷地敘述自己的故事，稱這是一生中最大的遺憾，「時代的一粒沙，落到普通人頭上，就是一座山，這場疫情讓我失去了最寶貴的東西，我至今無法原諒自己。 」

洛杉磯 疫情 華女

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