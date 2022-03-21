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二度罷免賈斯康 逾12萬人連署 已獲350萬元捐款

編譯組／綜合報導
第二度罷免洛縣檢察長賈斯康運動，正如火如荼進行著。（Getty Image）
第二度罷免洛縣檢察長賈斯康運動，正如火如荼進行著。（Getty Image）

第二度罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）運動，正如火如荼進行著。FOX電視台報導，組織者稱，他們已籌集到350萬元，且正逐漸接近收集到啟動第二次罷免行動所需的簽名數量。與此同時，越來越多公職候選人會被選民質問：「你是否支持罷免賈斯康？」

罷免組織表示，目前已收集到逾12萬5000個有效簽名，他們更籌集經費，搶在7月6日最後期限前，收集到所需的56萬6857個有效簽名（占洛縣登記選民的10%）。一旦收集到足額的簽名數量，組織者將簽名遞交至洛縣選民註冊紀錄處（Los Angeles County Registrar-Recorder）相關手續完成後，罷免賈斯康將會出現在今年11月的選票上。

上任後新政 飽受抨擊

罷免選舉組織聯合主席聲明，「賈斯康現在正處於恐慌狀態，我們有足夠的動力和必需要的基本程序，使這次罷免運動得以成功。」

罷免組織發言人萊恩伯格（Tim Lineberger）告訴FOX新聞，賈斯康現在在政治上，完全處於一個孤島。他在各種地方選舉中被用來當作試金石，許多候選人會被問到支持或反對罷免賈斯康，以決定是否投票給這位候選人。

但是賈斯康競選團隊發言人摩爾（Elise Moore）告訴FOX新聞，罷免組織者收集得到簽名數量，並未超過他們第一次嘗試失敗時不足的數量，「當你考量還需要什麼時，他們表現不佳。」

這次是罷免賈斯康組織者，在其上任一年後，第二度嘗試著罷免他。由於賈斯康上任後，出台一系列被反對者認為「支持犯罪」的命令，使其受到外界不少抨擊。

好萊塢左派 捐款挺罷免

今年2月，洛杉磯檢察官協會（Association of Deputy District Attorneys，ADDA）宣布，98%成員投票支持罷免他們的老闆。此外，該縣30多個城市對賈斯康進行不信任投票，其中，富裕的比佛利山莊（Beverly Hills）市議員在1月分一致投票支持罷免行動。競選洛杉磯市長幾名候選人，也公開批評這位地區檢察長。

賈斯康曾擔任洛杉磯市警局副局長與舊金山檢察長，在全國範圍內關於警察不當行為和種族不公正的浪潮中，他當選全國最大的地區檢察長。他是民主黨進步派的大將，也是惡名昭彰的加州第47號提案原始作者，一手促成這個讓重罪變輕罪，偷盜950元以下財物免坐牢的加州法律。

上任後，賈斯康出台停止對刑事被告的量刑增加和現金保釋等政策。他的禁止未成年嫌犯在成人法庭受審，令人爭議的政策，在一名被定罪的性犯罪者，在監獄中幸災樂禍的表示被輕判後，不得不轉彎撤銷。

隨著暴力犯罪開始增加，各界反彈賈斯康聲浪日漸增高，且不僅來自保守派人士。在發生幾起令人注目的罪行後，支持他的人似乎也慢慢減少。據洛杉磯雜誌（Los Angeles Magazine）報導，一些左傾的好萊塢人士，也提供部分罷免資金。

洛杉磯不安全 人心惶惶

其中，傳奇音樂製作人，知名音樂高管阿凡特（Clarence Aveant）妻子，慈善家Jacqueline Avant去年11月30日深夜，在比佛利山莊家中遭搶時，不幸中彈身亡。兇嫌是名有多起犯罪前科的假釋犯。

24歲的洛杉磯西區居民、洛加大學生庫普費爾（Brianna Kupfer）在一家家具店打工時，遭隨機犯罪者刺死。

還有愈來愈多高檔零售商打砸搶，匪徒肆無忌憚進入店內，當著店員的面，大搖大擺的搬走大批商品，也沒有人敢阻攔他們。跟蹤民眾回家下拿搶劫的案件也屢見不鮮。

因為這些罪犯知道，在賈斯康主持下的洛杉磯縣檢察官辦公室，即使被捕，很快就會把他們放出來。包括不少民選官員在內的許多人，紛紛指責賈斯康拋棄了犯罪受害者，縱放罪犯，使洛杉磯變得越來越不安全，民眾人心惶惶。 

罷免 洛杉磯 投票

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