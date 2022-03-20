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退稅還是凍漲燃料稅 兩黨還在各說各話

編譯組／綜合報導
退稅還是凍漲燃料稅，加州兩黨仍在爭執不休。（Getty Images）
退稅還是凍漲燃料稅，加州兩黨仍在爭執不休。（Getty Images）

加州三分之一的人處於貧窮線下，是全美生活貧困人口最多的一州。但在加州稅收可望獲得罕見的大額超收之際，卻又正好碰上國際油價大漲，眼看著新一年度的預算法案即將定案，首府沙加緬度的政治人物們還在為了如何「還富於民」爭議不休，到底是要全民退稅400元，還是凍漲燃料稅，兩黨還在各說各話。

洛杉磯時報說，最核心的爭議在於：一，那些加州民眾能夠獲得退稅；二，燃料稅到底該不該凍漲。部分民主黨人主張，全面退稅400元，不論收入或是否開車；共和黨人既要退稅，又要凍漲；州長紐森說要還富於民，但避談車輛問題。

民主黨籍的參眾兩會領袖18日達成初步共識，退稅方案排除了最富有的10%，剩下的90%納稅人每人可得200元退稅，並且每增加一名受扶養人還可再增200元。無證移民與不須繳稅的低收民眾，也一樣能獲得退稅。不過家戶收入門檻提高到年收25萬元，意即中產家庭也會納入。

紐森去年推出的「金州紓困」（GSS）將家戶年收門檻定在7萬5000元，但是加州生活費用統計顯示，洛杉磯縣一家四口的生活費用差不多22萬7605元，灣區達26萬1623元，因此7萬5000元門檻，根本無助於中產家庭，只有少數極度貧困家庭才能獲得協助。

正如部分倡議人士所議論的，加州的貧富差距越來越大，富人不管經濟環境如何都不會受到影響，但是貧窮線下的家庭日子只有更難過、沒有最難過，連中產階級的日子都越來越難，光是租金與生活費用就會花掉他們大筆收入。加州公共政策研究所（PPIC）就發現，收入越低的家庭，花在買油的比例就越高，中產家庭的油費比例也很高。

只是不論年收一律發給400元的退稅支票，某些政客又認為太不公平。眾議會議長藍登（Anthony Rendon）就說，雖然他的某些朋友確實是富翁，根本不差這400元，但對加州勞工來說，這筆錢卻能發揮很大作用。而且退稅可以讓民眾把錢花在其他地方，單純只凍燃料稅只能幫到開車族。同為民主黨籍的參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins）也同意，所以最後定案為排除最富的10%。

共和黨人倒是支持全民都退稅400元的做法，卻也要求凍漲燃料稅。他們的依據是，反正加州都已經超徵了那麼多稅，富人對稅收的貢獻又特別明顯。眾議員Kevin Kiley說，這不過是個常識性問題，既然加州稅收超收，那就應該退給繳納最多的人。

對倡議人士來說，公平才是問題所在，油價對每個人來說都一樣高，但不是每個人都買得起車，低收入者也更需要到班才能有收入，不像白領人士可以在家上班。公平因此成為民主黨試圖推動同步退稅計畫的最大阻礙，不過有些民主黨人已經開始討論折衷方案了，例如眾議員Jesse Gabriel說，400元的全面退稅，為何不能搭配低收入戶的特別退稅，讓他們獲得額外的生活扶助？

紐森的幕僚則回應，他們希望能讓生活艱困的民眾確實獲益，因此正在研擬可行方案，讓加州的油價更為平抑，也能資助大眾運輸讓乘客花費更低。專攻貧窮問題的經濟學者Sarah Bohn認為，針對低收家庭的特別方案最為妥當，但全面退稅對公部門來說執行最為方便，部分中產家庭也能受惠。

退稅 加州 低收入

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