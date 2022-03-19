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申請不到簽證…母患病 美籍華女哭訴返中難

本報記者／洛杉磯報導
母患病，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）
母患病，華女哭訴難回國探望。（此為示意圖；Unsplash.com下載）

對於很多在美華人來說，兩年多的新冠疫情造成最大的不便，就是無法回中國探望年邁的父母，頻頻熔斷的航班、瘋漲的機票價格、長時間的酒店隔離都讓人們望而卻步，特別對已加入美籍的華人來說，更是難上加難。洛杉磯一名華女接受採訪時哭訴，遠在中國大陸的母親老年痴呆症嚴重，但她卻無法回國探望，實在是不孝。

徐女士是美籍華人，年過八十的父母定居在中國安徽，一提到母親她就淚流滿面，情緒無法自控，「我已經兩年多沒有回國看望父母，母親現在狀態愈來愈糟糕，我打電話給她，她已聽不出我的聲音，不會說我的名字，我真的好擔心。」2019年8月徐女士曾回國探望父母，至今已有兩年半，疫情前她每年都會回國，「我從沒有像現在這樣，這麼長時間不回去看他們。我和妹妹都在海外，母親患有老年痴呆症，身邊沒有子女陪伴，真的很孤獨，我內心充滿愧疚。」

疫情兩年來，徐女士父母因年紀大擔心感染病毒，基本上取消了日常的外出，「兩老一直居家，去超市都很少，妹妹在國外通過微信支付給他們的買菜訂菜。」單調壓抑的生活讓母親的老年痴呆症愈來愈厲害，徐女士說，她只要一想到父母就會忍不住哭，「我太牽掛他們了，父母為我們付出很多，現在年紀大了，我們卻不能陪伴左右，真是不孝順。」徐女士一直想方設法希望能回中國陪伴父母，但遇到最大的難題就是已加入美籍的她拿不到探親簽證

根據中國駐洛杉磯總領事館疫情期間發布的規定，外籍人士因緊急人道原因申請簽證，需直系家屬病危、病重才可以申請，同時要遞交三個月以內的家人危重證明，包括病危、病重通知書，說明病人病情危急的住院證明和診斷證明，以及醫院出具的正軌發票或繳費收據，此外還需遞交直系親屬關係證明。

徐女士解釋說，母親患有老年痴呆症，但目前並不危及生命，因此醫院沒辦法出具病重、病危通知書，「拿不到醫院證明，按照規定我根本就沒有辦法申請回國簽證。但母親確實需要子女的陪伴，視頻通話中她已經不認得我了，我真不知道該怎麼辦。」

為了能夠申請簽證，徐女士嘗試各種辦法，她甚至託國內的朋友能不能找一家醫院開具假的病危通知書，但遭到醫生拒絕，「最近有個朋友建議我，可以把父母的情況寫一份材料，發給洛杉磯領事館，看是否會得到特殊批准。」徐女士抱怨說，「難道非要等到母親真的病危了，我才能申請回去嗎，現在回國酒店隔離時間這麼長，如果真的病危，恐怕也見不了最後一面，這樣的規定也太不人道了。」

徐女士在洛杉磯有份不錯的工作，如果能成功申請到簽證回國探望父母的話，她面臨著辭職的可能，「因為隔離時間很長，我也想多陪在父母身邊，公司不會給我這麼長的假期。」但對於現在的徐女士來說，父母是最重要的，「我不想留下一輩子的遺憾，如果簽證能拿下來，無論如何我都一定會回去看他們。」

簽證 疫情 洛杉磯

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