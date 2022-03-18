巴市限制加建 州檢察長發函警告違反州法

加州新法刺激屋主加建房屋。（記者李雪／攝影）

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）近日發布的一封公開信中，稱巴沙迪那市違反了州法，該市去年底的一項緊急法令限制了SB9法案。SB9法案允許屋主加建，是不少華人 關注的法案。

邦塔表示，巴市須在30天內廢除和╱或修改該條例。「我們注意到巴沙迪那市已經通過一項旨在規避SB9法案的緊急法令」，邦塔的信中寫道，「具體來說，2021年12月6日，該市通過了第7384號緊急法令，該法令廣泛禁止將SB9應用於路標建築區（landmark district）」。

信中指出，儘管巴市的條例是作為一項緊急條例而創建的，但該條例不符合政府法規對緊急條例的法律要求，因為它未能根據客觀、已確定的書面公共衛生或安全標準、政策或狀況。信中還聲稱該法令禁止在地標區開發SB9，但州法SB9並未豁免地標區，它僅豁免地標建築、歷史建築或歷史區。

SB9法案簽署後，不少華人屋主都滿心歡喜地希望通過利用該案分割或加建房屋，用以出售或出租。但也有反對該案的聲音，尤其是地方市府官員認為破壞了城市的管轄權，給社區增加密度。早先聖蓋博谷有27個城市連署反對SB9，不少都是華人城市，包括巴市。

邦塔的信是寫給巴市市長Victor Gordo，他在近日的聲明中承認收到信。「今天，我們收到了一封來自檢察長邦塔關於巴市實施SB9的信，但事先沒有就我們的法規以及應如何遵守法律進行任何對話」，他強調，「巴市在住房政策和生產方面的努力是進步的，並對住房危機做出反應，我們仍然致力於盡自己的一份力量幫助解決加州的住房問題。檢察長的信認可了巴市始終遵守SB9的意圖所做的真誠努力」。

但Gordo認為，「我們對SB9的解釋似乎與檢察長對歷史和地標性地區的解釋不同。我們將進一步審查檢察長的信函和法規，並及時提供書面答覆」。

在信中，檢察長邦塔警告巴市，其迴避SB9和限制住房興建的意圖違反了法律。「巴市的緊急法令破壞了SB9，並以保護『地標區』為幌子，剝奪了居民建造急需的額外住房的機會。這令人失望，更重要的是，違反了州法律」，邦塔說，「目前，加州正面臨一場規模宏大的住房危機，我們所有人都將盡自己的一份力量來減輕其最壞的影響。在加州司法廳，我們正在進行這場長期鬥爭。我敦促城市認真對待州住房法規定的義務。如果你不這樣做，我們將追究你的責任」。

截至17日截稿時間，巴市的華裔房屋局局長黃遵惠未就此事回應本報記者。

南加華人區各市其實都針對SB9與SB10法案設法做出限制，包括從對樹木、尺寸、租客收入、環保、消防噴頭、灌木樹籬、土地切割線的角度等全方位下手做出限制。例如華人聚居的亞凱迪亞 市限制每個加建的屋子在800平方呎以內，這讓想要加蓋的屋主覺得不划算。

執業律師的亞市市議員鄭博仁表示，亞市並沒有收到檢察長的類似信件，因為按照巴市的法規，可能會將整個城市都劃為歷史保護區，這不是一個高明的作法。而亞市的法規是符合並與SB9兼容的。不過他預計還會有更多的城市被告，還需觀望。