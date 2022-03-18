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加州擬發每人油貼400元 不論收入 沒開車也有

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）
加州擬對居民提供加油退稅補貼。（AAA）

加州議會17日擬提出一項議案，為加州每位納稅人提供400元汽油退稅，以紓解因油價高漲給居民帶來的財務壓力。然而鑑於沙加緬度的大多數支出談判都在相互讓步，因此有專家估計400元退稅提案按原樣通過的可能性並不高。

這項總額90億元的退稅計畫，資金來自加州預算盈餘，據年初估計，加州預算盈餘超過450億元。立法者稱，400元退稅有助於紓解加州居民支付的加油稅。據悉，400元汽油退稅還將支付給無車或沒有開車的納稅人，同時不論居民的收入，都有資格領取。

提出這項提案的立法者多數來自民主黨議員。同時據洛杉磯時報，部分共和黨議員希望暫時擱置汽油稅，但此舉並不能保證石油公司將節省資金返還給消費者，而且暫時擱置徵收汽油稅，也會導致對主要交通項目的資金來源產生負面影響。

自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，全美油價持續上漲，尤其在稅收最高的加州尤為突出。而且預計高油價狀況不會很快減弱。

然而，400元退稅通過的機率有多大？雖然加州州長紐森以及立法機關的民主和共和黨領導人都希望提供稅收減免，給受到高油價，以及食品、住房和其他日常需求成本增加的加州人。然而，由於沙加緬度的大多數支出談判都在相互讓步，因此400元退稅提案按原樣通過的可能性並不高。

紐森和立法機關的民主黨領導層，正繼續就如何找出最佳緩解加州人加油財務痛苦的方法談判，已經討論的一些想法，包括向擁有註冊汽車的加州人提供退稅，以及發放刺激經濟支票（stimulus checks）。紐森在1月份的預算案中，曾呼籲取消原定7月份提高的加州汽油稅，這表明他並不完全反對修改該州的燃油稅。

寄出退稅或刺激經濟支票，其實也可以為最需要的加州人量身定製，因為為了應對新冠（ COVID-19）疫情大流行，州長和立法機關就曾批准了一項「黃金州刺激」計劃，向年收入最高可達7萬5000元的居民發放600元刺激經濟支票。

加州 退稅 油價

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