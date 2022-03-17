達頂峰？南加油價上漲速度放緩

好市多加油站排長龍。（記者李雪／攝影）

過去幾周的汽油價 格飛漲，南加 民眾對此擔憂，但在這一波漲價以來，近日可能是第一次有了一些緩解，漲勢放緩或已暫時到達頂峰。

據CBS報導，南加AAA的代表Marie Montgomery表示，「看起來每天的增長速度已經放緩了很多。從14日到15日，只上漲1分錢，過去幾天一直在發生這種情況」。Montgomery說，她不想過分提高人們的希望，因為專家們不太確定汽油價格是達到頂峰，還是暫時停滯不前。

在洛杉磯縣，普通汽油的平均價格屢次創下歷史新高，最近達到每加侖5.83元，比一個月前高1.06元，比一年前上漲近2元。

對司機來說可能是個好兆頭的一件事是全球油價下跌。「油價下跌約30%。上周原油價格上漲至每桶130元左右。現在它們低於每桶100元，有跡象表明它們應該會繼續下跌」，Montgomery說。

儘管如此，對於那些需要花錢在路上的人來說，加油站 的緩解可能還不夠快，大多數民眾都希望加油站的油價也盡快回落。有民眾呼籲政客們需要做點什麼，也有人呼籲有很多可採取的行動，包括開放生產、減税等。但一個負面因素是托倫斯煉油廠仍在關閉，這會影響生產並可能延遲價格下跌。