老罈泡麵酸菜包很棘手 來源說不清

統一公司多次改口，酸菜包來源成謎。(央視財經)

央視「3．15晚會」曝光統一老罈酸菜包的供應商，在製作酸菜過程中無安全保障、衛生狀況堪憂，這一消息直接在洛杉磯 華人社區掀起不小的風波。老罈酸菜包究竟有無問題，供應商到底來自哪個廠家，在本報記者採訪的過程中，統一公司多次改口，讓酸菜包的來源成了一個謎。

位於洛杉磯的美國統一公司President Global Corp., 是台灣統一集團在美國的子公司，財務經理張煒3月16日上午主動致電本報，稱相關報導侵犯了統一公司的聲譽，在華人社區造成非常壞的影響。

張煒表示，「老罈酸菜牛肉麵是統一公司的拳頭產品，媒體報導酸菜包的供應商有衛生狀況問題，直接影響到我們的銷售額。」16日一早，該公司銷售總管接到美國各大華人超市 的來電，稱暫時不再進貨老罈酸菜牛肉麵。

張煒認為，是媒體的不實報導導致他們陷入非常尷尬的局面，他說，「我們酸菜包的供應商並非來自央視點名的湖南插旗菜業，而是來自湖南錦瑞食品有限公司。」

但記者調查得知，央視此次點名了兩家酸菜包供應商，除了湖南插旗菜業之外，另外一家就是錦瑞食品有限公司。央視視頻曝光這兩家公司的土坑酸菜生產內幕，酸菜製作過程無安全保障、衛生狀況堪憂，存在食品安全隱患。並稱，這兩家公司同時為多家企業代加工酸菜製品，其中包括肯德基、康師傅、麥當勞和統一。

湖南錦瑞食品有限公司簽發的一份承諾函。（張煒提供）

採訪中，張煒提供了湖南錦瑞食品有限公司簽發的一份承諾函，表明央視視頻中的土池菜與該公司沒有任何關係。承諾函中提到：「該公司生產的統一酸菜包產品原料菜，全部來源於廠內自有環氧樹脂醃製池醃製的原料菜，在統一集團監管下，不存在使用任何一顆土池菜到統一酸菜包中的可能性，央視視頻中土池菜為租用我公司醃製車間湖南海霸食品有限公司使用，與我公司不存在任何業務往來。」

但是，記者蒐集了相關資料，發現事發後統一集團第一時間對外發布了第一個聲明，表示立即停止湖南錦瑞公司的供應商資格，封存了相關酸菜包，並表示會在市場監管局的監督下依要求執行必要的整改動作，肩負應有的社會責任。

而就在該聲明發出後不久，統一公司又更新了另外一則聲明，湖南插旗菜業不是供應商，與統一公司沒有任何關係；同時提到，公司已於第一時間約談了統一酸菜包供應商的負責人，對供給統一企業的酸菜包進行全面檢測 。與上一篇聲明相比，關於錦瑞公司的相關事項徹底消失。前後兩篇不同的聲明，不禁讓人猜測，統一方便麵的酸菜包到底來自哪裡？

央視曝光老罈酸菜包製作過程中無安全保障、衛生狀況堪憂。(央視財經)

16日下午，本報記者再次聯繫統一公司洛杉磯子公司，財務經理張煒已改口，稱他們的酸菜包進貨渠道來自於中國南方的一家公司，公司具體名稱他目前並不清楚，但並非湖南錦瑞公司。張煒同時表示，相關的證據材料公司會在最短時間內提供。

統一老罈酸菜牛肉麵的酸菜包到底來自哪裡，有無食品衛生安全問題，民眾究竟是否可以安全使用？這些問題至今都還沒有確切答案。截至記者發稿前，並沒有得到洛杉磯超市下架統一老罈酸菜牛肉麵的消息，張煒也表示，他們目前也沒有收到超市要求退貨的反饋，只是暫時不會再進貨。