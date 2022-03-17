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綁椿？時隔11年 加州再獲7.6億專款專用

編譯組／綜合報導
總統拜登簽署1兆5000億元綜合撥款法案，其中7億6600萬元為加州專款專用。（美聯社）
總統拜登簽署1兆5000億元綜合撥款法案，其中7億6600萬元為加州專款專用。（美聯社）

總統拜登15日簽署2022財政年度1兆5000億元的綜合撥款法案，其中7億6600萬元是指定撥給加州的500項計畫，將專款專用於改善交通、醫療、軍事與其他設施。這些專款是為特定議員的選區量身打造，因此常被謔稱為「回饋鄉里」（earmark）甚或「肉桶分贓」（pork barrel）。

共和黨人的主導下，國會2011年正式禁止專款專用的預算法案，避免肉桶法案導致的政治分贓。但在民主黨人奔走下，2021年又恢復專款專用制度，但民主黨這次以避免私用、財務公開等附加條款，以確保款項不會再遭到濫用，而且改稱！「社區發展基金」（community project funding）！。只是立場保守的議員還是認為，專款專用一定會導致腐敗濫用，如爾灣選出的民主黨籍聯邦眾議員Katie Porter就反對到底，然而華裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）不但支持，也成功取得200萬元專用建設款。

這些包括軍用基地在內的建設經費，通常被認為會給地方帶來更多就業機會，創造更多經濟活動，進而使商家和地方政府稅收獲益。

洛杉磯時報報導，專款專用新制下，加州最大一筆錢，是聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）為范杜拉海軍基地、科羅納多（Coronado）北島海軍航空站，兩地爭取到建設經費，並為聖地牙哥縣Del Mar Bluffs的Coaster鐵道爭取到1000萬元；眾議員布朗利（Julia Brownley）爭取到Channel Islands Harbor的清淤費用1500萬元，韓裔眾議員卜銀珠（Michelle Steel）則替Anaheim Bay至Newport Bay淨灘，拿到1500萬元，

不管有沒有私相授受，為鄉里爭取到聯邦預算，還是成為民代們的宣傳焦點，例如阿拉斯加州的聯邦眾議員唐揚（Don Young）、加州的眾議員Salud Carbajal。而聯邦預算也成為部分民代保住飯碗的關鍵，例如加州眾議員Mike Levin就拿到2100萬元經費，Josh Harder也拿到1100萬元預算。

獲得聯邦經費的南加發展計畫，還包括Santa Monica停車場改建遊民合宜宅的200萬元，此案由參議員帕迪拉（Alex Padilla）與眾議員劉雲平發起，以及洛杉磯Children's Hospital購置高效心臟MRI器材的150萬元。

當然也有選區拿到資源，但還是反對專款專用的人，例如共和黨籍聯邦議員Doug LaMalfa、Jay Obernolte，與民主黨籍議員Barbara Lee，因為該筆預算包括了她向來反對的軍事設施。部分加州共和黨籍議員則是根本沒有發動專款專用提案，如Darrell Issa、Tom McClintock與眾院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。

聯邦眾議員布朗利爭取到1500萬元經費，用於Channel Islands Ha...
聯邦眾議員布朗利爭取到1500萬元經費，用於Channel Islands Harbor的清淤。（Getty Images）

眾議員 阿拉斯加州 預算

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