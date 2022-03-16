紀欣然命案女兇手犯案時未成年 可能減刑？

Alejandra Guerrero被陪審團裁定參與殺害紀欣然罪名成立。（BBC）

加州 上訴法院3月14日（周一）下令，一名在南加大 （USC）中國大陸留學生紀欣然命案中被定罪的女犯人Alejandra Guerrero，將進行新的量刑聽證。這名女犯人是四名被告中唯一的女性。

加州第二區上訴法院三名法官的合議庭在3月14日做成裁決，責成新的聽證必須在被告Alejandra Guerrero 在場的情況下進行。提及2021年對其量刑的聽證會，是在她不在場的法庭上進行，當時洛杉磯 縣高等法院法官George G. Lomeli拒絕將她的無期徒刑、不得假釋的判決減刑。因此裁決也要求新的聽證會不得由George G. Lomeli審理。

現年23歲的Guerrero作案時16歲。檢察官說，在2014年7月的紀欣然命案中，Guerrero與當時17歲的Alberto Ochoa和18歲的Andrew Garcia，用扳手和棒球棒毆打受害人，受害人在回到公寓後死亡。第四名被告Jonathan Del Carmen因開車協助凶手逃跑而被定罪。在去年的聽證會上，法官根據加州新的重罪謀殺法律規定，對Carmen重新定罪，將他之前的二級謀殺控罪降為搶劫未遂。據悉，Carmen去年已經服滿刑期後出獄。

上訴法院3月14日的裁決說，2020年9月已下令把Guerrero的案件發回初審法院重判，並要求法庭考慮犯人年紀相關的減刑因素。但當時的法庭否決Guerrero律師的反對意見，不同意Guerrero有權出席聽證會，並且在判處其終身監禁不得假釋之前，不認為應該考慮其犯案時的年紀因素。

根據調查人員作證，在本起命案中，Guerrero手持扳手，在Ochoa用球棒擊中受害者後，她下車與紀欣然對質，並用武器猛烈地擊打他。 Garcia還用球棒打了紀欣然的頭。

當紀欣然滿身是血、頭骨骨折時，這群人離開了現場。紀欣然設法起來並回到他附近的公寓，不久後他因頭部受傷死亡。受害人遭到襲擊而被監控攝像頭捕獲到的鏡頭，在審判過程中向陪審團播放。

直到Del Carmen要把車開走時，Guerrero才停止對紀欣然的攻擊回到車上。這群人繼續驅車前往Dockweiler海灘，對一對男女搶劫。